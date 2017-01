Video / Crolla tetto di una palestra durante una partita di floorball: terrore in Repubblica Ceca (16 gennaio 2017)

VIDEO, CROLLA TETTO DI UNA PALESTRA IN REPUBBLICA CECA: TERRORE DURANTE UNA PARTITA DI FLOORBALL - Attimi di terrore per il crollo del tetto della palestra di Ceska Trebova, nella Repubblica Ceca, durante una partita giovanile tra due squadre di floorball, una versione dell’hockey che si disputa su pavimento e senza pattini: infatti il tetto della palestra dove si stava disputando il match è crollato per il peso della neve. I giocatori si sono per fortuna accorti dell'imminente cedimento e sono riusciti a fuggire fuori dalla palestra, dunque nessuno è rimasto ferito evitando quella che avrebbe potuto essere una strage. Tutto è successo durante il fine settimana nella piccola cittadina a est di Praga: la notizia ha fatto il giro del mondo anche grazie ad un video di Youtube. Ne ha parlato anche il sito della Bbc, che ha riportato la testimonianza di uno dei superstiti: "In primo luogo abbiamo sentito un pop. Poi, all'improvviso, c'è stato un duro colpo e abbiamo visto la segatura cadere dal soffitto e abbiamo capito che qualcosa non andava. Abbiamo iniziato a correre, tutto è andato molto in fretta", ha detto infatti uno dei giovani atleti coinvolti nella partita di floorball. Circa 80 persone erano sul posto quando l'incidente ha avuto luogo, ma tutti sono riusciti a fuggire senza complicazioni. Si sono registrati solo due feriti lievi per la calca nella fuga. Le autorità ceche stanno indagando se si trattava di un problema strutturale nella costruzione della palestra, che tra l’altro è recentissima. CLICCA SUL PULSANTE QUI SOTTO PER IL VIDEO DEL CROLLO DEL TETTO DELLA PALESTRA