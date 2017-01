Video / Fiorentina-Juventus (2-1): highlights e gol della partita (Serie A, 20^ giornata)

VIDEO FIORENTINA-JUVENTUS (RISULTATO FINALE 2-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 20^ GIORNATA) - La Fiorentina supera 2-1 la Juventus ritrovando la vittoria dopo un mese di attesa. Decidono l’incontro Kalinic e Badelj. Inutile il gol di Higuain, subito dopo quello del centrocampista. Nel prossimo turno di Serie A la Juventus cercherà il riscatto contro la Lazio a Torino mentre i viola saranno impegnati al Bentegodi di Verona contro il Chievo.

SINTESI PRIMO TEMPO – Paulo Sousa sceglie il 3-4-2-1. Tatarusanu tra i pali mentre la novità è in difesa dove Carlos Sanchez affianca Gonzalo Rodriguez e Astori. Sulla fascia destra invece riecco Chiesa, già titolare all’andata. Sull’altro lato Olivera, in mezzo al campo Badelj e Vecino. Sulla trequarti Bernardeschi e Borja Valero, in avanti Kalinic. Allegri opta invece per il 3-5-2. Buffon in porta, in difesa Barzagli, Bonucci e Chiellini. Lichtsteiner squalificato, Dani Alves infortunato, dunque scelta obbligata a destra: Cuadrado. In cabina di regia Marchisio, protetto da Khedira e Sturaro mentre a sinistra il solito Alex Sandro. Coppia d’attacco bianconera formata da Dybala e Higuain. Dirige l’incontro il signor Banti, arbitro iscritto alla sezione AIA di Livorno. Inizio partita deciso degli uomini di Sousa. La Fiorentina mette in campo grinta e convinzione. Vecino trova spazio sulla trequarti e ci prova da fuori area. Buffon respinge con i pugni. Poco dopo l’uruguayano ci riprova. Merito questa volta di Kalinic che recupera un pallone apparentemente morto in area bianconera e avvia l’azione che porta al tiro Vecino dal cuore dell’area. Il pallone centra il palo esterno e finisce sul fondo. Anche Federico Chiesa crea qualche grattacapo alla retroguardia bianconera. L’esterno viola riceve e conclude da posizione defilata. Buffon non può farsi sorprendere. La Juventus prova a reagire ma non riesce a concludere verso lo specchio difeso da Tatarusanu. Il primo tiro arriva al 25esimo. Alex Sandro sugli sviluppi di un corner tira da fuori area. Parata sicura per il portiere rumeno. Dopo una prima mezzora ad alta intensità il ritmo cala, grazie anche ai numerosi falli che si susseguono. Banti ammonisce Sturaro, Vecino e Chiellini. Gli ospiti non riescono a rendersi pericolosi: Higuain là davanti è troppo isolato e i lanci per lui sono preda dei difensori viola. Al 37esimo viola in vantaggio. Bernardeschi velocizza l’azione sulla trequarti. Tocco per Kalinic che da posizione defilata ci prova. Tiro secco e angolato, Buffon non ci arriva e il Franchi esplode. Fiorentina in vantaggio. La Juventus prova a reagire. L’unica chance costruita arriva però al 45esimo. Pregevole cross di Alex Sandro per Cuadrado che si fionda in area. Serie di batti e ribatti che favorisce Higuain che tira a botta sicuro trovando però l’opposizione di Astori. Primo tempo spettacolare, gara apertissima a ogni scenario.

SINTESI SECONDO TEMPO – Nessuna sostituzione al ritorno in campo. Tornano in campo gli stessi 22 del primo tempo. La Juventus rispetto al primo tempo pressa alto rimanendo in posizione avanzata anche in fase di non possesso. Higuain ci prova dal limite ma non inquadra lo specchio. Poco dopo occasione per i padroni di casa. Olivera si libera con un tunnel di Cuadrado, cross in area per Bernardeschi che anticipa Bonucci controllando a seguire. Buffon calcola bene e gli strappa il pallone dai piedi. Qualche minuto dopo errore in fase di disimpegno di Alex Sandro. Kalinic si presenta a tu per tu con Buffon ma il capitano della Nazionale è attentissimo ed esce bene chiudendogli lo specchio. I bianconeri provano a reagire impostando l'azione dalle retrovie. Alex Sandro punge dalla sinistra e guadagna un corner. Sugli sviluppi, battuta corta e cross in area per Sturaro che ci arriva di testa ma non riesce a imprimere forza al pallone, facilmente bloccato da Tatarusanu. Al 53esimo raddoppio viola: Badelj tocca morbido in area, Chiesa scatta eludendo la marcatura di Sandro. L'esterno la tocca quel tanto che basta per mettere fuori causa Buffon. 2-0 per la Fiorentina. La reazione della Juventus non si fa attendere. Al 57esimo ecco il gol del 2-1: Khedira crossa in area verso Sturaro. L'ex Genoa è chiuso da due avversari ma nessuno dei due riesce a liberare l'area. La palla staziona pericolosamente in area e Higuain non perdona. Allegri rilancia: fuori Sturaro, dentro Pjaca. Barzagli scala a destra e i bianconeri passano al 4-2-3-1 con Alex Sandro terzino e Cuadrado esterno alto. I bianconeri provano a far circolare palla alzando vistosamente il baricentro. La Fiorentina però non demorde mantenendo pressione e aggressività. La manovra bianconera non migliora rispetto al primo tempo: tanti errori e poca velocità impostata nei cambi di fronte. Bernardeschi intanto ci prova da fuori area. Tiro sbilenco, la palla esce ampiamente sul fondo. Sousa decide di coprirsi: dentro Cristoforo, fuori Bernardeschi. Allegri risponde richiamando in panchina Marchisio e Barzagli, sostituiti da Rincon e Mandzukic. All'80esimo Juve vicinissima al gol del pari. Dybala pennella dalla sinistra, Higuain svetta in area e di testa impensierisce Tatarusanu. La difesa viola non riesce a spazzare e dopo una mischia furibonda il portiere rumeno riesce a recuperare palla. Paulo Sousa intanto richiama in panchina Chiesa, esausto, inserendo al suo posto Tello. Poco dopo esce anche Borja Valero, sostituito da Ilicic. Ammonito intanto Alex Sandro. Anche Bonucci poco dopo finisce sul taccuino dell'arbitro. All'87esimo occasione gigante per Dybala. Higuain da centrocampo trova Mandzukic sul limite. Il croato serve bene Dybala che elude l'intervento di Astori e si presenta solo davanti al portiere. L'argentino non riesce a piazzarla calciando alto. Ammonito anche Kalinic per gioco pericoloso. Al 91esimo i viola hanno l'occasione giusta per chiudere il match. Kalinic manda in porta Ilicic che si allunga troppo il pallone nel tentativo di scartare Buffon. La palla esce sul fondo. Dybala rischia grosso con una brutta scivolata a metà campo. Banti lo grazia, ammonendolo. Nei minuti finali la Juve non riesce a rendersi pericolosa mentre la Fiorentina gestisce bene. (Francesco Davide Zaza)

