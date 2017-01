Video / Napoli-Pescara (3-1): highlights e gol della partita (Serie A, 20^ giornata)

VIDEO NAPOLI-PESCARA (RISULTATO FINALE 3-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 20^ GIORNATA) - Il Napoli batte 3-1 il Pescara e prosegue nella sua corsa verso il terzo posto e, pensando più in grande, lo scudetto. Le statistiche della partita ci dicono del solito dominio dal punto di vista del gioco per il Napoli di Maurizio Sarri: 65% di possesso palla che ha generato la bellezza di 21 tiri, 13 dei quali sono peraltro terminati nello specchio della porta. Albano Bizzarri ha dovuto effettuare otto parate evitando un passivo ben peggiore; il Pescara, che ha fatto bene soprattutto quando il risultato era ancora sullo 0-0 (e dunque nel primo tempo), ha tirato soltanto in sei occasioni e per due volte Reina ha dovuto parare. I partenopei hanno generato undici occasioni concrete da gol (tre per il Pescara) e sono arrivati in porta per tre volte tramite un assist; sono quelli che hanno deciso la partita, firmati da Jorginho, Piotr Zielinski e Allan. Napoli che ha anche battuto sei calci d’angolo contro i due del Pescara, il Pescara è risultato essere più falloso commettendo 14 irregolarità (9 per il Napoli), per contro la formazione di casa ha perso più palloni (51) ma ci sta visto l’ampio possesso (si tratta di palle perse strutturali). Guardando ai singoli, José Callejon e Dries Mertens sono quelli che hanno avuto più occasioni da gol (tre a testa) mentre Marek Hamsik ha tirato di più (quattro volte); bravo Ledian Memushaj in mezzo al campo, ultimo a mollare con 8 recuperi, mentre a perdere più palloni (7) sono stati Callejon e Jorginho per il Napoli, Gianluca Caprari per il Delfino. Quest’ultimo però è stato anche il giocatore a provarci di più per i suoi: due tiri verso la porta di Reina, e il calcio di rigore che in pieno recupero ha reso se non altro meno amaro il risultato.

LE DICHIARAZIONI - Al termine della partita Maurizio Sarri, parlando a Premium Sport, ha espresso tutta la propria soddisfazione per la vittoria: “Sofferenza zero” ha detto “anche se nel primo tempo non siamo stati pericolosi come al solito. Loro sono stati bravi, hanno speso tantissime energie ma prevedibilmente si sono poi stancati”. Sarri ha rimarcato le tantissime occasioni avute dal Napoli e, proprio per il fatto di non aver subito niente, ha ammesso come il gol di Caprari lo abbia fatto arrabbiare. Una parola anche su Dries Mertens ancora in gol: “A me sembrava bravo anche prima, ha tanta qualità e quando entra dalla panchina è bravissimo a spezzare le partite. Finora” ha concluso l’allenatore del Napoli “aveva reso al di sotto delle sue potenzialità visto l’enorme potenziale che ha”. (Claudio Franceschini)

