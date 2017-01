Video / Sassuolo-Palermo (4-1): highlights e gol della partita (Serie A, 20^ giornata)

VIDEO SASSUOLO-PALERMO (RISULTATO FINALE 4-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 20^ GIORNATA) - Il Sassuolo batte con un netto 4-1 il Palermo di Corini e fa un passo decisivo verso il traguardo della salvezza. Apre le danze del gol lo svedese del Palermo Quaison al 9° minuto, ma i padroni di casa si ricompattano in pochi minuti e già al 15’ trovano il gol del pari con Matri. I ragazzi di mister DI Francesco sono bravi a sfruttare un’altra occasione al 25° minuto con Ragusa che di pallonetto porta avanti nel risultato la squadra neroverde. Nel secondo tempo il Sassuolo prende in mano definitivamente la partita e chiude il match con il secondo gol di Matri al 66’ e la rete di Politano che fissa il risultato sul definitivo 4-1. Analizzando le statistiche provenienti dal sito della Lega Serie A è facile notare che il Sassuolo ha dominato nel possesso palla, chiudendo la partita con un 58% di possesso palla finale contro il 42% degli avversari. La squadra neroverde ha calciato molto di più in porta rispetto al Palermo, centrando lo specchio in 8 occasioni sulle 11 conclusioni totali. Il Palermo, invece, ha calciato ben 12 volte verso lo specchio ma ha impegnato Consigli solo in 3 occasioni. Il calciatore che si è messo in evidenza con le sue conclusioni in porta è stato sicuramente Alessandro Matri del Sassuolo con 3 tiri in porta di cui due vincenti. Per quanto riguarda le statistiche difensive a mettersi in mostra è stato Federico Peluso del Sassuolo con 5 palloni recuperati durante l’intero arco della partita. In virtù di questa vittoria il Sassuolo sale a quota 21 punti restando in 16^ posizione ma allungando di ben 11 punti, proprio sul Palermo. I rosanero, d’altro canto, restano ancora al terzultimo posto in classifica con 8 punti di svantaggio dal primo posto utile per la salvezza, occupato dall’Empoli a quota 18 punti. (Paolo Zaza)

