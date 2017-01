Video / Udinese-Roma (0-1): highlights e gol della partita (Serie A, 20^ giornata)

VIDEO UDINESE-ROMA (RISULTATO FINALE 0-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 20^ GIORNATA) - La Roma vince per la quarta stagione consecutiva al Friuli e porta a casa altri 3 punti importanti, grazie allo 0-1 firmato Nainggolan, che condanna l'Udinese. I dati dello scout della Lega Serie A sono in realtà abbastanza altalenanti e non così univoci da leggere: il possesso palla ad esempio sorride alla squadra di Delneri, 54 a 46%, così come i tiri in porta, 6 a 4. Anche per questo gli interventi e la tenuta di Szczesny sono un fattore fondamentale per il risultato finale. I giallorossi invece creano di più in generale, con 10 occasioni da gol a 7 e perdono meno palloni, 45 a 50. Anche se questo dato è abbastanza indicativo sul tipo di partita della Dacia Arena: ritmi spesso molto alti, a risentirne è stata proprio la precisione al passaggio. Ed in questo senso l'Udinese è stata insufficiente. Tra i singoli bene, ma solo per quantità di occasioni create (6, oltre la metà del totale di squadra) Dzeko. Ma quel rigore calciato così male è una macchia indelebile sul giudizio, per il bosniaco. Bene per palloni recuperati Juan Jesus e Strootman (rispettivamente 7 e 6), malissimo per possessi regalati agli avversari Thereau: i suoi 13 palloni persi sono una sorta di record stagionale, difficilmente eguagliabile...

LE DICHIARAZIONI - Luciano Spalletti a 'Premium' non si esalta e tira le orecchie al suo bomber: "Anche oggi i miei giocatori sono stati tosti: hanno dettato subito la legge di chi vuole portare a casa il risultato con forza. Nel secondo tempo, invece, non abbiamo ragionato da squadra matura. Ma la vittoria è meritata. Non mi piace esaltare i singoli e comunque è l’atteggiamento di squadra che evidenzia le prestazioni dei singoli: abbiamo trovato gli equilibri con questi tre difensori centrali forti fisicamente, poi però c’è bisogno che partecipino di più alla costruzione del gioco, per creare superiorità a centrocampo. Ci vuole un pizzico in più di iniziativa. Dzeko? So che giocatore è: ogni tanto è un giocatore molle, io glielo dico. Se gli capitano quattro palle gol, deve buttarne dentro cinque; se ne butta dentro solo due, significa che pecca di cattiveria".

Luigi Delneri a 'Rai Sport' invece riconosce la forza della Roma: "Sono una squadra molto solida e fisica, abbiamo iniziato male la partita, poi siamo riusciti a imbrigliarli ma senza produrre occasioni nitide da gol nella ripresa. Abbiamo creato tanto, sia con l'Inter che con la Roma, credo si equivalgano, hanno giocatori importanti e possono vincere le gare anche con un colpo del singolo. Lotteranno per obiettivi importanti da qui alla fine, le vedo su un livello simile". (Luca Brivio)

