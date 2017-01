Australian Open 2017/ Diretta Fognini-Lopez, Errani-Ozaki info streaming video e tv, orario delle partite (tennis, 17 gennaio)

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2017: FOGNINI-LOPEZ, ERRANI-OZAKI INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (TENNIS, OGGI 17 GENNAIO) - Fognini-Lopez e Errani-Ozaki: questi sono i due match più significativi tra i cinque che il tennis italiano vive oggi agli Australian Open 2017. Siamo nella seconda giornata del tabellone principale: alle ore 11 locali (la una della mattina nel nostro Paese) inizia il lungo giorno che concluderà il primo turno dello Slam, dunque viviamo le due parti basse del tabellone Atp e di quello Wta.

Come abbiamo detto gli italiani sono cinque: per Fabio Fognini, che deve riscattare un pessimo 2016, lo scivolone nel ranking è costato caro: il suo primo avversario è Feliciano Lopez, testa di serie numero 28, spagnolo con il quale aveva già avuto un alterco lo scorso anno a Wimbledon. Questo potrebbe essere il match del rilancio? La speranza c’è perchè il talento che accompagna Fabio non è diminuito, si tratta di accompagnarlo con la mente e la concentrazione (e qui purtroppo la cosa potrebbe non essere immediata).

Chi si deve rialzare da un brutto anno sportivo è anche Sara Errani: la bolognese è lontana dai giorni in cui centrava finali e semifinali Slam ed era una delle prime cinque-dieci giocatrici al mondo, ma può sempre centrare una grande corsa in un Major. La sua avversaria al primo turno è la giapponese Risa Ozaki, classe ’94 e numero 93 della classifica; la Errani sarà la seconda a scendere in campo sul numero 8, mentre Fognini chiuderà il programma del campo numero 20 (quarto incontro).

Oggi però gioca anche Camila Giorgi, forse per aspettative e possibilità la nostra maggiore speranza in campo femminile: la maceratese non ha pescato benissimo, il torneo le ha posto dinnanzi la svizzera Timea Bacsinszky che è testa di serie numero 12. Certo ci sono i margini per una vittoria, soprattutto perchè in ambito Wta tutte possono battere tutte, ma si tratta di un primo turno nel quale non ci si potrà rilassare.

Non potrà farlo nemmeno Thomas Fabbiano, che ha trovato sulla sua strada Donald Young che è un americano in forte crescita: primo incontro sul campo numero 10 e dunque match notturno, mentre Camila avrà il quarto match sul numero 13 e dunque potrebbe anche arrivare alla prima mattinata italiana. Per quanto riguarda Karin Knapp, l’altoatesina torna nel circuito dopo tanti problemi fisici; scivolata al numero 144 del ranking femminile, sfida la giocatrice di Taipei Su-Wei Hsieh che è stata anche in vetta al ranking di doppio ma non ha mai centrato grandi risultati come singolarista.

Naturalmente in campo oggi ci sono anche i big, tra i quali il campione in carica Novak Djokovic: il serbo è ovviamente impegnato sulla Rod Laver Arena (il campo centrale di Melbourne) e inaugurerà la sessione serale delle ore 19 (le 9 della mattina in Italia) contro Fernando Verdasco, avversario duro fin da subito. Prima di lui giocherà Rafa Nadal, che non vince uno Slam da più di due anni e mezzo, è già nella fase calante della carriera ma vuole regalarsi un ultimo ballo (sfida Florian Mayer).

Ancora prima il match da non perdere in campo femminile: Serena Williams, scalzata dal primo posto della classifica, inizia la sua cavalcata verso lo Slam numero 23 (sarebbe record assoluto in era Open) ma deve vedersela con Belinda Bencic, la diciannovenne svizzera che da tutti è detta una predestinata (al netto di una stagione costellata da infortuni). E’ il secondo match sul centrale: per gli amanti delle ore piccole è bene non perderlo.

Ricordiamo che la diretta tv degli Australian Open 2017 è sui due canali Eurosport ed Eurosport 2; tutti coloro che non fossero in possesso di televisore potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video tramite gli abbonamenti alla pay tv del satellite (con l’applicazione Sky Go) e del digitale terrestre (Premium Play) oppure con Eurosport Player che richiede tuttavia il pagamento di una quota in abbonamento. Non mancate poi di visitare il sito ufficiale del torneo: www.ausopen.com, con le corrispettive pagine sui social network che sono facebook.com/AustralianOpen e, su Twitter, @australianopen.

(Claudio Franceschini)

© Riproduzione Riservata.