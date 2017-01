Calciomercato 2017/ News, Milan, Juventus, Inter, Roma, Napoli: le trattative live di oggi, 17 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO NEWS. Partiamo dalla squadra più chiacchierata sul calciomercato che è la Roma. Spalletti nel week end si è tolto una marea di sassolini dalle scarpe. Qualcuno deve essere arrivato pure a Boston, dal presidente Palotta. Si è capito che il vero garante di questa Roma è lui, Spalletti, che di fare figuracce non ci pensa proprio, e che in questa sessione di calciomercato non si fa certo abbindolare dai Musonda qualunque. Vuole rinforzi veri, non ragazzini. Altrimenti, recita lo Spalletti pensiero, ho già gli uomini della Primavera, da Keba, a Frattesi, fino a Tumminello. Messaggio a chiare lettere per la disirigenza romanista. Gli unici nomi a cui Spalletti darà il benvenuto sono Jesé del Psg, che ancora non è stato ceduto al Las Palmas, Defrel del Sassuolo e Muriel della Sampdoria. Proprio oggi il ds Massara ha provato una accelerata sul franco algerino provando a convincere il suo agente ma il Sassuolo stanotte ha dichiarato Defrel ancora incedibile. Nonostante i 20 milioni di riscatto obbligatorio promessi dai giallorossi. Vedremo se il muro del Sassuolo si sgretolerà difronte alle pressioni del calciatore che ha chiesto di andare a Roma. L'operazione Muriel è più complessa, il suo valore di mercato è stimato sui 25 milioni. Magari se ne parlerà tra dirigenti giovedì durante la partita di Coppa Italia. La Juventus dopo aver ormai chiuso anche per Orsolini, si appresta a salutare Evra che tornerà a giocare in Premier League. Difficle ora capire se lo Schalke deciderà di cedere ai rilanci della Juventus. Il Napoli, chiusi gli arrivi per questa sessione di calciomercato, si sta dedicando ai rinnovi: Dries Mertens è vicino a firmare fino al 2021, l'unico ostacolo rimasto è clausola imposta dal presidente De Laurentiis. Il Milan oggi avrà una risposta definitiva per Deulofeu: Koeman ha dato l'ok alla sua cessione. Va definita la formula, dal momento che anche il barcellona vanta dei diritti sul calciatore. Il Galliani visto ieri a Torino era ottimista sul finale positivo di questa piccola telenovela. Non dovesse arrivare lui, il Milan rimarrebbe così come è ora, senza innesti. Aspettando per giugno i cinesi. Cinesi appunto che a Milano sono già ben attivi, sponda Inter. Chiuso il colpo Gagliardini ora si pensa alle cessioni sognando i grandi colpi per l'estate. Ranocchia indeciso se accettare la Premier, Gabigol blindato, e stasera potrebbe debuttare da titolare in Coppa Italia. Altre operazioni minori in direzione Crotone e cagliari fino a fine mese. Fiorentina che dopo la vittoria a sopresa sulla Juventus fa parlare di se anche sul calciomercato. Kalinic ieri protagonista è nel mirino dei cinesi di Cannavaro che hanno preparato una offerta da 38 milioni di euro dopo una prima offerta da 30 milioni rifiutata. Vedremo se questa cifra basterà alla Fiorentina per dare l’ok all’operazione visto che si tratta comunque di 12 milioni in meno rispetto alla clausola da 50 milioni. Conterà molto alla fine la volontà di Kalinic, che andrebbe a guadagnare 10 milioni all'anno per 3 anni invece dei 1,2 milioni che percepisce oggi alla Fiorentina.

MILAN NEWS. L'EVERTON ASPETTA IL SOSTITUTO DI DEULOFEU. OGGI, 16 GENNAIO 2017 – Nonostante le difficoltà nell'operare sul calciomercato in mancanza di fondi da investire, aspettando il closing del prossimo marzo con i cinesi appunto, il Milan ha messo nel mirino Gerard Deulofeu per questa sessione invernale. Fantasista classe 1992 nonchè capitano della Nazionale Under 21 spagnola, Deulofeu viene attualmente trattenuto dall'Everton, club di cui veste la maglia numero 7, visto che gli inglesi stanno cercando un sostituto per rimpiazzarlo. Infatti, nonostante le 3 tribune a cui lo ha costretto il tecnico Koeman nelle ultime 5 partite, i Toffees vorrebbero acquistare Memphis Depay prima di liberare Deulofeu a cuor leggero. Il nodo principale è costituito quindi dal Manchester United, abbastanza restio a lasciar partire l'olandese Depay se non per una cifra importante, dato che Mourinho, pur impiegandolo poco, ha spiegato di tenerlo in considerazione per la seconda parte di stagione. Se non dovessero esserci sviluppi in questo senso, il Milan dovrà rinunciare al prestito con diritto di riscatto per lo spagnolo, virando su altre soluzioni low cost.

INTER NEWS. YAO E BIABIANY RIFIUTANO IL CROTONE. OGGI, 16 GENNAIO 2017 – Arrivato a centrocampo Gagliardini dall'Atalanta, per questa sessione di calciomercato invernale l'Inter si dedicherà principalmente alle cessioni. I nerazzurri vogliono infatti lasciar partire quei giocatori che non rientrano più nei piani dell'allenatore e della società e tra questi figurano Jonathan Biabiany ed Eloge Yao, entrambi cercati dal Crotone. Secondo quanto raccolto dal quotidiano Tuttosport, I due interisti starebbero rifiutando la destinazione calabra con l'attaccante francese ex Parma non convinto dalla volontà della moglie ed aspettando magari un'offerta dal Bologna, senza dimenticare le voci che parlavano di un possibile trasferimento in Cina per guadagnare 4-5 milioni di euro all'anno. Per Yao invece sembra cosa ormai fatta il passaggio ai francesi del Bastia che tuttavia lo vorrebbero gratis mentre l'Inter pretende due milioni per il cartellino ed il 30% del ricavato dalla futura cessione.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS. UFFICIALE ZAZA AL VALENCIA. OGGI, 16 GENNAIO 2017 – La Juventus sta cercando di migliorare il proprio organico in questa sessione di calciomercato invernale ma, intanto, ha dovuto sistemare anche la situazione di Simone Zaza. L'attaccante classe '91 aveva lasciato i bianconeri in prestito per trasferirsi in Inghilterra al West Ham dove non ha saputo integrarsi ed ora ha deciso di passare agli spagnoli del Valencia. Ecco il comunicato ufficiale emesso dalla Juventus al riguardo: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Valencia Club de Futbol SAD per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2017, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Zaza a fronte di un corrispettivo di € 2 milioni. Il contratto prevede, inoltre, l’obbligo per il Valencia Club de Futbol SAD di acquisire il calciatore a titolo definitivo qualora il calciatore disputi un determinato numero di partite ufficiali entro il 30 giugno 2017. Il corrispettivo della cessione a titolo definito è stato fissato pari a 16 milioni, pagabili in due esercizi, e potrà incrementarsi di ulteriori € 2 milioni al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale." CLICCA QUI PER LA NEWS SU JUVENTUS.COM

NAPOLI NEWS. IL MILAN CI PROVA PER INSIGNE. OGGI, 16 GENNAIO 2017 – Lo stesso allenatore del Napoli Maurizio Sarri ha rivelato, nella conferenza stampa pre Pescara, di non aspettarsi più nulla dal calciomercato di gennaio ma in casa partenopea sono diverse le situazioni da sistemare. Nei piani del ds Giuntoli e del patron De Laurentiis c'è infatti il rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne, in scadenza a giugno del 2019, ma tra l'entourage del calciatore e la società azzurra sembra esserci parecchia distanza al momento, come spiegato anche dal giornalista Ciro Venerato. In questa vicenda prova ad inserirsi il Milan, aspettando il denaro proveniente dal closing del prossimo marzo con la nuova proprietà cinese di Sino Europe Sports grazie a cui i rossoneri potrebbero intavolare una trattativa visto che al momento al quotazione effettuata dal Napoli per Insigne sarebbe di ben 60 milioni di euro, ricordando che recentemente i prossimi dirigenti milanisti Mirabelli e Fassone avrebbe già preso i primi contatti con l'agente del classe 1991. In ogni caso i partenopei vorrebbero blindare il proprio talento anche per il futuro e per il Milan si tratterebbe solamente di un'alternativa, ricordando l'interesse pure per Bernardeschi della Fiorentina e Keita della Lazio.

ROMA NEWS. IL PUNTO SU MANOLAS. OGGI, 16 GENNAIO 2017 – In questa sessione di calciomercato invernale la Roma, come già era successo la scorsa estate, si trova a dover fare i conti con l'interesse dei grandi club d'Europa nei confronti di Kostas Manolas, difensore giallorosso. Il centrale greco è rimasto nella Capitale specialmente a causa dell'infortunio di Rudiger ma, nella prima parte della stagione, non ha saputo fornire il rendimento a cui aveva abituato, facendo emergere i dubbi sulla sua voglia di restare a Roma. Le pretendenti per Manolas non mancano visto che all'estero piace soprattutto in Inghilterra a formazioni come il Chelsea di Antonio Conte, l'Arsenal, l'Everton ed il Manchester United, sebbene non sia da sottovalutare anche l'interesse dei francesi del Paris Saint-Germain, club in ottimi rapporti con la Roma dopo le operazioni riguardanti Marquinhos e Digne. In Italia, invece, Manolas è seguito dall'Inter, forte dei capitali a disposizione della proprietà cinese di Suning, ma il giocatore sembra poco propenso ad ascoltare questi rumors visto che, nella giornata di ieri, ha postato su Instagram una foto in compagnia del capitano della Roma Francesco Totti, polemizzando con i giornalisti commentando: "Invece di inventare le cose pensate a scrivere qualcosa vero!!" CLICCA QUI PER IL POST SULL'ACCOUNT DI MANOLAS

