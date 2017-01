Calciomercato Inter/ News, Brancatisano: idea Berardi, Ranocchia via a giugno (esclusiva)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: IL PARERE DI PIETRO BRANCATISANO (ESCLUSIVA) - L'Inter continua le sue operazioni di calciomercato invernale pensando già alla squadra che vorrà costruire a giugno. Il problema in casa nerazzurra rimane quello del fairplay finanziario che già aveva danneggiato le strategie di mercato la scorsa estate, oltre che la richiesta dello stesso Pioli di sfoltire in maniera opportuna la rosa attuale. I colpi importanti tra i più vociferati potrebbe essere spostato nella sessione estiva: parliamo infatti del possibile arrivo in nerazzurro di Berardi e di Mattia Perin (quest’ultimo però solo in caso di partenza di Handanovic). Tra i giocatori che potrebbero lasciare la maglia nerazzurra già in questa finestra di mercato ci sono Santon e Ranocchia, mentre rimane incerta è la situazione di Nagatomo che è sicuramente uno dei giocatori più amati dai tifosi. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Pietro Brancatisano: eccolo in un’intervista esclusiva rilasciata per noi de IlSussidiario.net.

Potrebbe arrivare Berardi a giugno? Potrebbe essere ma credo che la Juventus abbia più chances di prendere il giocatore dal Sassuolo, visto che dovrebbe avere un'opzione su Berardi.

Idea Perin per la difesa dell'Inter? Se Handanovic partirà, visto che ci sono sempre richieste importanti per lui l'Inter potrebbe acquistare Perin. La società nerazzurra è stata interessata in passato a Perin. Vedremo cosa succederà dopo l'infortunio, quando il numero uno genoano si sarà completamente ripreso.

Santon potrebbe andare alla Sampdoria? Se non adesso molto probabilmente a giugno Santon lascerà l'Inter. Potrebbe andare alla Sampdoria o a qualche altra squadra, in ogni caso non vestire più la maglia nerazzurra.

Ranocchia andrà via sicuramente? Il difensore vuole giocare di più, è quindi probabile che a giugno vada via. Dovrebbe lasciare l'Inter.

Nagatomo lascerà l'Inter? Il discorso per Nagatomo è diverso. Lui è da anni all'Inter, uno dei giocatori più legati a questa squadra. Un giocatore che dà sempre tutto in campo, che non si risparmia mai. Per questo piace ai tifosi nerazzurri. Non dovrebbe andarsene. Tra l'altro non ha molto mercato. Lo dovremmo vedere ancora all'Inter.

(Franco Vittadini)

