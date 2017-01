Calciomercato Inter/ News: le trattative live di oggi, 17 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: OMBRE CINESI SU ICARDI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 17 GENNAIO 2017 - Ombre cinesi su Mauro Icardi. Secondo le notizie di calciomercato riportate da Sky Sport, nell’ultimo week-end il numero 9 dell’Inter avrebbe ricevuto un’offerta dal Tianjin Quanjian, la squadra cinese allenata da Fabio Cannavaro. Una proposta ascoltata prima dall’agente e moglie del giocatore, Wanda Nara, e poi dalla società nerazzurra che però avrebbe calato un deciso 2 di picche. Almeno per questa finestra di calciomercato, Icardi non si muove dall’Inter: questa la volontà del club. Sempre Sky ha ricordato come la clausola di rescissione dell’argentino, pari a 110 milioni di euro, sia valida solo per il calciomercato estivo e per un lasso di tempo che andrà dal 30 giugno al 15 luglio prossimi. Questo per tutelare l’Inter dall’eventuale cessione di Icardi: nel caso la società avrebbe il tempo per cercare ed acquistare un rimpiazzo all’altezza. Difficile in ogni caso pensare ad un’Inter senza Icardi, così come ad un giocatore che in questo momento possa garantire lo stesso contributo offensivo del capitano. Con la rete rifilata al Chievo sabato scorso, il numero 9 si è confermato in testa alla classifica marcatori del campionato: 15 le sue reti, che diventano 62 considerando il computo totale in Serie A con l’Inter. La Cina può attendere, anche se l’ipotesi potrebbe davvero riproporsi con maggiore insistenza nei mesi estivi, e in particolare tra giugno e luglio quando la clausola di rescissione di cui sopra sarà valida.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: VOCI DAL PORTOGALLO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 17 GENNAIO 2017 - Dell’Inter si parla anche in Portogallo e nella fattispecie sulle pagine del quotidiano sportivo O Jogo. Secondo il quale il terzino Nelson Semedo, classe 1993 in forza al Benfica, sarebbe destinato a cambiare squadra al più tardi in estate, se non già in questa finestra di calciomercato. L’Inter è stata segnalata sulle sue tracce, ma la concorrenza non manca considerando che Semedo interessa anche a Barcellona, Bayern Monaco e Manchester United. La creme de la creme europea, contro cui sarebbe davvero difficile avere voce in capitolo. D’altro canto, i segnali all’orizzonte sembrano essere positivi per l’Inter, che con la nuova proprietà targata Suning ha ritrovato la disponibilità economica mancata negli ultimi anni. La prossima estate i nerazzurri saranno in grado di dire la loro sulla scena del calciomercato, conquistare la Champions League sul campo potrebbe aiutare ad ingolosire gli obiettivi come Semedo. Nel frattempo il Benfica sembra già rassegnato a veder partire il ventitreenne laterale, non a caso -riporta O Jogo- avrebbe già individuato un potenziale sostituto: il diciottenne Pedro Pereira della Sampdoria, strappato proprio al vivaio delle Aquile nell’estate 2015.

