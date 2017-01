Calciomercato Juventus/ News, Tiozzo: Matuidi a gennaio? Improbabile, mentre Kolasinac… (esclusiva)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IL PARERE DI MASSIMILIANO TIOZZO (ESCLUSIVA) – Continuano senza tregua le operazioni di calciomercato invernale in casa Juventus: la dirigenza bianconera sta infatti cercando giovani interessanti, mentre in contemporanea chiude importanti affari in uscita, come ad esempio la cessione di Zaza di Zaza al Valencia. La Juventus vuole migliorare la sua rosa e sta cercando di completare la formazione in mano al tecnico Allegri puntando su Kolasinac, terzino sinistro al momento allo Schalke 04 per suo reparto arretrato e su Lallana centrocampista del Liverpool. Nomi certamente caldissimi, ma le cui trattative al momento non paiono troppo ben avviate. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato alla dirigenza della Juventus piace ancora Matuidi ma strapparlo al Paris Saint Germain non sembra assolutamente facile. In uscita invece ra gli affari più chiacchierati rimangono il possibile passaggio di Neto al Napoli come viceReina, mentre a fine stagione Mandzukic invece potrebbe lasciare Torino Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Massimiliano Tiozzo: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Kolasinac potrebbe arrivare dallo Schalke 04 per rinforzare la difesa? Kolasinac è un buon giocatore. Potrebbe arrivare adesso o a giugno al posto di Evra. E' un terzino sinistro che la Juventus potrebbe utilizzare nella difesa a 4. Un altro giocatore bosniaco come Pjanic di notevole esperienza internazionale. Con una buona esperienza anche nella Bundesliga. Un altro tassello per la difesa bianconera che ha già in Alex Sandro un importante elemento. Alex Sandro terzino ma anche laterale, giocatore capace di giocare in tante parti del campo.

La Juventus potrebbe prendere Lallana dal Liverpool? Intanto parto con una premessa: i giocatori inglesi non hanno mai avuto tanto successo nel nostro campionato. E' molto difficile adattarsi alla nostra serie A anche per questioni tattiche. Poi il Liverpool è una big della Premier League, l'unica squadra che in questo momento sta dando fastidio al Chelsea.

Cosa vuol dire tutto questo? E' difficile quindi che possa arrivare alla Juventus anche se mi piacerebbe vedere questo giocatore nella squadra bianconera. E' un centrocampista con caratteristiche differenti da quegli altri calciatori della squadra di Allegri.

Matuidi alla Juventus già nel calciomercato di gennaio? Non ne sono tanto convinto, mi sembra che finisca tutto come la trattativa per Witsel che in tante sessioni di calciomercato doveva arrivare alla Juventus. Si è detto che Matuidi sia in rotta col suo club, il Paris Saint Germain. Non vorrei che sia tutta una mossa del calciatore per strappare più soldi. Quindi le voci che lo danno come un probabile acquisto della Juventus non so quanto siano vere...

Neto potrebbe andare al Napoli come vice di Reina? E' difficile che a metà stagione le trattative per i portieri vengano portate a termine. Tutto rimane come prima nella maggior parte dei casi. Non credo poi che Neto voglia andare a fare il vice di Reina. Ha più volte espresso che a fine stagione vorrebbe andare a giocare da titolare in qualche squadra. E poi è sempre meglio fare il vice di Buffon alla Juventus. Buffon che ritengo il miglior portiere della storia del calcio!

Quale sarà il futuro di Mandzukic? Mandzukic ha dimostrato di giocare sempre alla grande, di dare tutto in campo. Per questo i tifosi della Juventus lo amano tantissimo. Ha però davanti attaccanti come Higuain e Dybala. Secondo me finirà la stagione, poi partirà. Potrebbe andare in una squadra di media fascia anche all'estero. O magari come va di moda adesso potrebbe andare a giocare in Cina.

(Franco Vittadini)

