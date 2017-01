Calciomercato Juventus/ News: le trattative live di oggi, 17 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: COSA FA EVRA? ULTIME NOTIZIE, OGGI 17 GENNAIO 2017 - Il calciomercato invernale della Juventus ruota al momento attorno a Patrice Evra. Dalle ultime notizie si sa che il terzino francese non ha ancora deciso se rimanere in bianconero oppure cambiare aria: le pretendenti inglesi, Manchester United e soprattutto Crystal Palace, attendo una decisione così come la stessa Juventus. Che in caso di addio di Evra si troverebbe di fronte ad un bivio: puntare sulle risorse interne, come il ghanese Asamoah e il giovane Mattiello, oppure ribussare alla porta dello Schalke 04 per il bosniaco Sead Kolasinac. La società tedesca però ha fatto muro finora, preferendo non privarsi di Kolasinac nonostante il giocatore vada in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Le tempistiche per la scelta di Evra appaiono variabili: c’è chi aveva ipotizzato una sua decisione per la giornata di ieri, più probabilmente la vicenda ci terrà compagnia anche per questa settimana. Altro affare slittato è quello che doveva ufficializzare l’acquisto di Riccardo Orsolini, bloccato a Lanciano assieme al suo agente dalle intemperie climatiche (neve): tuttomercatoweb.com ha riferito che nella giornata di oggi si incontreranno Fabio Paratici e Cristiano Giaretta, direttori sportivi di Juventus ed Ascoli, per metterci una pietra sopra.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: REAL MADRID SU ANDRE’ SILVA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 17 GENNAIO 2017 - Altre notizie di calciomercato relative alla Juventus sono quelle che rimbalzano dalla Spagna. Il quotidiano El Mundo Deportivo ha parlato dell’interesse del Real Madrid per Andrè Silva, uno degli attaccanti emergenti nel panorama europeo. Portoghese classe 1995, Silva si sta mettendo in luce tra le fila del Porto, la squadra in cui è cresciuto: per lui 27 presenze e 16 gol in questa stagione, tra campionato e coppe. Il Real Madrid starebbe pensando a lui per rinforzare l’attacco, soprattutto se durante la prossima estate uno tra Karim Benzema ed Alvaro Morata dovesse cambiare casacca. Le voci che collegano le Merengues ad Andrè Silva si possono leggere anche in chiave juventina: pare infatti che per il momento, il club di Florentino Perez abbia deciso di allenatore la presa su Paulo Dybala, se di presa si può parlare visto che l’attaccante argentino sta per definire il rinnovo di contratto con la Juventus (quella di domani può essere una giornata significativa in tal senso). Fermo restando che da club come il Real Madrid ci si può aspettare di tutto.

© Riproduzione Riservata.