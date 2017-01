Calciomercato Milan/ News, Amabile: idea Papu Gomez per giugno, Sosa in Cina? È possibile (esclusiva)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: IL PARERE DI DAVIDE AMABILE (ESCUSIVA) – Siamo ormai giunti nel vivo del calciomercato invernale anche in casa Milan, dove gli ultimi sviluppi riportano il solito interesse per Papu Gomez, che potrebbe arrivare a giugno. Per i rossoneri rimane comunque calda l’idea Wilshere, il centrocampista del Bournemouth ma andato in prestito stagionale dall'Arsenal, dove al momento ha collezionato 18 presenze e nessun gol ancora. Le voci di mercato però riportano anche il nome di Muriel che potrebbe arrivare dalla Sampdoria nel mirino del Milan, che rimane comunque in cerca di una prima punta. Ma ci si chiede che cosa succederà invece per Romagnoli se arrivasse una grande offerta di quaranta milioni magari proprio da una big della Premier League? E Sosa partirà veramente, forse per qualche club cinese? Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l'agente Davide Amabile. Eccolo in questa intervista esclusiva rilasciata a ilsussidiario.net.

Il Milan potrebbe prendere nel calciomercato di giugno Papu Gomez dall'Atalanta? Potrebbe essere un'idea. Del resto Papu Gomez è un giocatore che è sempre piaciuto al Milan. L'operazione potrebbe farsi a giugno, non adesso. Dipenderà anche dall'eventuale partenza di Niang. Suso dovrebbe rimanere, è troppo importante per il Milan. L'Atalanta ogni stagione vende i suoi calciatori migliori per poi puntare sui suoi talenti. E' la politica che svolge da sempre.

Il Milan potrebbe prendere Wilshere a parametro zero dall'Arsenal? Se ne parla già da diverse sessioni di mercato. Credo però che lui non voglia venire a giocare in Italia. Preferisce stare in Premier con una squadra importante come nell'Arsenal. La formazione inglese nel frattempo lo sta facendo giocare al Bournemouth.

Muriel potrebbe arrivare dalla Sampdoria? E' un buon giocatore, ma non è l'attaccante ideale per il gioco di Montella. Il Milan tra l'altro cerca una prima punta, che Muriel non è per niente.

Romagnoli resterà al Milan? Se arrivasse un'offerta di trentacinque, quaranta milioni il Milan potrebbe proprio venderlo. Magari proprio a qualche club importante della Premier. Sono diversi che hanno bisogno di un difensore di valore come Romagnoli. Lo stesso Chelsea che lo sta cercando. Vedremo cosa succederà.

Sosa potrebbe finire in Cina? In effetti al Milan sta giocando poco, il suo futuro all'estero potrebbe essere proprio in Cina, un campionato dove Sosa potrebbe trovare una squadra.

(Franco Vittadini)

