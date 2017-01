Calciomercato Milan/ News: le trattative live di mercato, oggi 17 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: DEULOFEU, GIORNATA DECISIVA? ULTIME NOTIZIE, OGGI 17 GENNAIO 2017 - Quella di oggi, martedì 17 gennaio 2017, può essere una giornata importante per il calciomercato del Milan. Adriano Galliani infatti incontrerà i rappresentanti dell’Everton per ridiscutere la questione Deulofeu: il giocatore spagnolo, esterno d’attacco classe 1994, è il principale obiettivo del Milan per questo calciomercato di gennaio. Parlando ieri ai microfoni di Premium Sport, Galliani ha preannunciato possibili novità: “Stiamo parlando, non siamo ancora arrivati ad un punto. L’Everton sa bene che possiamo fare prestiti puri o con diritto di riscatto. In più ci sono delle clausole pro Barcellona. Domani (oggi, ndr) parleremo e cercheremo una soluzione, altrimenti resteremo così”. La situazione è chiara da giorni: il Milan non può permettersi un esborso di rilievo se non dopo una cessione significativa, ragion per cui Galliani mette sul piatto il prestito, secco o con diritto di riscatto (gli inglesi preferirebbero l’obbligo) da esercitare a giugno quando -si spera- la società avrà finalmente nuovi proprietari operativi. Nel week-end, l’Everton ha inflitto una dura sconfitta al Manchester City di Pep Guardiola, vincendo 4-0 a Goodison Park: Deulofeu non è andato nemmeno in panchina, questo a confermare come il ventiduenne ex Barcellona non sia imprescindibile per il manager Ronald Koeman. Il miglior esterno della rosa però, il congolese Yannick Bolasie, non sarà disponibile per diversi mesi e quindi il club vuole cautelarsi: in questo calciomercato ha acquistato un talento molto promettente come Ademola Lookman, ex Charlton e in gol al debutto proprio contro il City. Basterà per lasciar partire Deulofeu? La giornata di oggi potrebbe fornire una risposta definitiva in merito. Vedremo se, in caso di fumata nera, il Milan si accontenterà davvero della rosa attuale o se proverà a virare su qualche altro giocatore.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: LE CESSIONI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 17 GENNAIO 2017 - Contestualmente, Galliani ha speso un accenno al suo futuro personale, dichiarando sempre a Premium Sport che fino al closing con i nuovi proprietari continuerà a dedicarsi anima e corpo al miglioramento del Milan. In tal senso, un obiettivo per questa sessione di calciomercato è cedere qualche giocatore, di modo da poter regalare a Vincenzo Montella alternative migliori. Un giocatore sotto la lente d’ingrandimento è José Sosa, acquistato in estate per 7,5 milioni di euro (giocava nel Besiktas). Le ultime notizie di calciomercato hanno riportato il tentativo di un’altra squadra turca, il Fenerbahçe, per il trentunenne argentino che però ha rifiutato. Non finisce qui però, perché per Sosa sembra in arrivo l’ormai immancabile offerta dal campionato cinese: il Milan ci spera, consapevole che un incasso immediato permetterebbe di procedere con maggiore sicurezza all’acquisto di Deulofeu. L’agente di Sosa, Favio Bilardo, sarà a Milano in settimana per valutare le possibili soluzioni: dal canto suo il Principito preferirebbe rimanere in rossonero almeno fino al termine della stagione, per potersi giocare le sue carte.

