Calciomercato Napoli/ News: le trattative live di oggi, 17 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: RINNOVO INSIGNE, UN PROBLEMA? ULTIME NOTIZIE, OGGI 17 GENNAIO 2017 - In questo calciomercato di gennaio il Napoli ha già battuto i suoi colpi. O meglio, il suo colpo: Leonardo Pavoletti dal Genoa, più il giovane brasiliano Leandrinho che sarà a disposizione dalla prossima stagione. In attesa che si chiarisca la situazione di Manolo Gabbiadini, da Castelvolturno filtrano altre news di calciomercato relative sempre all’attacco del Napoli. Riguardano una delle bandiere del club, Lorenzo Insigne: secondo il giornalista RAI Ciro Venerato, la trattativa per il rinnovo del contratto dell’attaccante si è congelata. Motivo, la divergenza di vedute sullo stipendio da retribuire al giocatore: Venerato ha definito ‘abissale’ la differenza tra le parti. Sembra che Insigne richieda uno aumento d’ingaggio consistente, superiore a quello proposto dal presidente De Laurentiis che non vorrebbe superare e 2,5 milioni di euro annui. La stessa cifra accordata al belga Dries Mertens per il suo prolungamento di contratto, che pare invece in dirittura d’arrivo. Attenzione quindi alla situazione di Insigne, il cui attuale legame con il Napoli scade nel giugno 2019. Il numero 24 azzurro è sempre al centro del progetto tecnico partenopeo, ma se non dovesse trovare un accordo sul rinnovo altre squadre potrebbero inserirsi. Come ad esempio il Milan, che tramite il nuovo dirigente Marco Fassone (ex Napoli) avrebbe già contattato sia il club di De Laurentiis che l’entourage dell’attaccante. Per il quale si parla di una valutazione di circa 60 milioni di euro. Ne riparleremo in estate?

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: PARLA L’AGENTE DI HAMSIK. ULTIME NOTIZIE, OGGI 17 GENNAIO 2017 - Nelle ultime ore ha parlato anche l’agente di Marek Hamsik, Jurij Venglos, ma si tratta di ben altra musica per i tifosi del Napoli. Il capitano è lontano dalle news e dai rumors di calciomercato, ed anzi sta continuando la sua scalata nella classifica marcatori all-time della società. Con la rete siglata al Pescara nell’ultimo turno di campionato, Hamsik si è portato a quota 106 gol complessivi con la maglia azzurra, in 10 stagioni: significa una media di oltre 10 reti ad annata, statistica da attaccante. Ora a Marekiaro rimangono da superare solo due calciatori: Attila Sallustro, che tra il 1926 e il 1937 andò a segno 108 volte, e un certo Diego Armando Maradona che proprio ieri sera si è esibito dal teatro San Carlo di Napoli. Per El Pibe de oro 115 marcature in azzurro, Hamsik è quindi a meno 9 e il suo agente non ha nascosto l’emozione per questo possibile traguardo: “Sarebbe importante per Marek, ma credo bisognerà aspettare un po'. La priorità è sempre alla squadra, il suo desiderio è portare il Napoli più in alto possibile, poi penserà ad altro”. Parlando a Radio Crc, il procuratore ha parlato di grande rispetto per Maradona aggiungendo che per la lotta scudetto nulla è ancora definito.

