Calciomercato Roma/ News: le trattative live di oggi, 17 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: DEFREL E MURIEL. ULTIME NOTIZIE, OGGI 17 GENNAIO 2017 - Le ultime notizie di calciomercato relative alla Roma parlano di due nuovi obiettivi. O meglio, di due giocatori che la Roma segue con interesse non da oggi, e che potrebbero tornare d’attualità in questa finestra di calciomercato. Il primo è Gregoire Defrel, attaccante francese classe 1991 sotto contratto con il Sassuolo fino al 2020. Per lui quest’anno 27 presenze e 10 gol tra campionato ed Europa League (19 e 6 solo in Serie A): secondo quanto riportato dal sito gianlucadimarzio.com, la Roma proverà a portarlo subito a Trigoria con un’offerta di prestito con diritto di riscatto. Difficile però che Defrel si muova in questa sessione di calciomercato, anche perché dopo un girone d’andata tribolato il Sassuolo punta ad una seconda parte di stagione a mille all’ora, per recuperare il terreno perduto. La Roma però potrebbe allargare il discorso, intavolando anche la questione Lorenzo Pellegrini: il giovane centrocampista, cresciuto nel vivaio giallorosso e lanciato in Serie A dagli emiliani, potrebbe rivelarsi la carta giusta per strappare Defrel già in questi giorni. Senza contare altri giovani interessanti che la Roma potrebbe aggiungere sul piatto, per convincere i neroverdi a privarsi del loro numero 11. L’altra pista di calciomercato è quella che conduce a Luis Muriel, che però rispetto a Defrel non potrebbe giocare da punta esterna, ruolo in cui Luciano Spalletti ha bisogno di un rinforzo immediato. Inoltre, la valutazione del colombiano è ‘bloccata’ da una clausola di rescissione superiore ai 20 milioni di euro, il che renderebbe più difficile il suo acquisto a gennaio. Senza considerare che il Sassuolo sembra meglio organizzato rispetto alla Sampdoria, per fronteggiare l’eventuale partenza in attacco: con un Matri più coinvolto e il ritorno di Berardi le forze a disposizione di Di Francesco appaiono sulla carta meglio assortite, rispetto a quelle blucerchiate (le altre punte di Giampaolo sono Quagliarella, un Budimir dal futuro incerto e il promettente Schick).

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: ANCHE PSG SU MANOLAS. ULTIME NOTIZIE, OGGI 17 GENNAIO 2017 - Mentre la Roma continua a lavorare per l’acquisto di un attaccante esterno, proseguono le voci di calciomercato sui ‘gioielli di famiglia’. In particolare sul greco Kostas Manolas: Sport Mediaset ha riportato l’interesse del PSG per il difensore ex Olympiakos. Sembra che il ricco club transalpino stia preparando un’offerta pesante per portare a Parigi Manolas, che come si dice da tempo interessa anche alle big della Premier League e in particolare al Chelsea di Antonio Conte. Non solo: anche il Manchester United di José Mourinho e l’Arsenal di Arsene Wenger starebbero tenendo d’occhio Manolas, che sembra destinato a diventare un vero e proprio tormentone di calciomercato. Per il momento il giocatore rimane concentrato sul campo e sugli obiettivi della Roma, rimane però il fatto che una società come il PSG ha il potere economico per mutare lo scenario e far saltare il banco anche da un giorno all’altro. Lo sanno bene proprio i giallorossi, che cedendo un difensore ai parigini -il brasiliano Marquinhos, nell’estate 2013- hanno realizzato uno degli affari in uscita più ricchi della loro storia.

