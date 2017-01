Diretta / Inter-Bologna info streaming video e tv, risultato live e cronaca (Coppa Italia 2017, oggi, Rai 2)

DIRETTA INTER-BOLOGNA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (OTTAVI COPPA ITALIA 2017, OGGI 17 GENNAIO, RAI 2) - Inter-Bologna, diretta dall'arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia e in programma martedì 17 gennaio 2017 alle ore 21.00, sarà una sfida relativa agli ottavi di finale di Coppa Italia. Questa settimana si completerà il quadro con le altre quattro gare del turno in tabellone. I nerazzurri di Pioli viaggiano con il vento in poppa in campionato e sono tornati in piena lotta per l'Europa, mentre i felsinei possono dirsi già abbastanza tranquilli in chiave salvezza, ma dalla Coppa cercano un acuto per provare a impreziosire la loro stagione. Annata che per l'Inter è stata travagliata fin dal principio, con i cambi in panchina che hanno visto dare l'addio al nerazzurro prima a Roberto Mancini, sostituito poco prima di Ferragosto da Frank De Boer, poi allo stesso tecnico olandese. A Pioli si chiedevano compiti da 'normalizzatore' in una squadra tecnicamente molto forte ma poco coesa tra i reparti.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI INTER-BOLOGNA DI TIM CUP 2016-2017 - CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY INTER-BOLOGNA - CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E IL TABELLONE AGGIORNATO DI TIM CUP 2016-2017

L'ex allenatore della Lazio sta riuscendo finora al meglio nel suo compito, e nel girone di ritorno l'Inter proverà ad insidiare anche le posizioni di campionato che valgono la Champions. Il Bologna di Donadoni si è confermato realtà solida, ma quest'anno non hanno centrato un salto di qualità rispetto alla dimensione che da due stagioni li vede competitivi per una salvezza senza patemi d'animo, ma non per puntare a qualcosa di più. Un progetto comunque a lungo termine viene portato avanti dalla proprietà americana, col presidente Saputo che è stato molto apprezzato a Bologna per la sua opera di riorganizzazione societaria, col club comunque già apprezzabilmente di nuovo stabilizzatosi nella massima serie dopo essere ripartito due stagioni fa dalla Serie B.

La serie positiva dell'Inter è arrivata a cinque vittorie consecutive in campionato. Dopo aver perso il 2 novembre scorso sul campo del Napoli, infatti, la formazione di Stefano Pioli ha inanellato solo successi, andando a piegare Genoa, Lazio e Chievo in casa e Sassuolo e Udinese in trasferta. Una continuità di rendimento che non si vedeva da tempo in casa nerazzurra e che ha dimostrato come la squadra sappia lottare fino all'ultimo minuto per portare a casa il risultato, come dimostrato anche nelle ultime due vittorie in Friuli e contro i veronesi, col risultato ottenuto ribaltando lo svantaggio e per giunta nei minuti finali.

Il Bologna è reduce invece da due vittorie esterne che hanno alleggerito di molto la classifica dei rossoblu, perché ottenute contro due squadre che occupano gli ultimi tre posti in classifica. I successi contro Pescara e Crotone hanno sancito infatti come per la squadra di Donadoni le angosce della lotta per non retrocedere non siano da temere. Nel mezzo la netta sconfitta allo Stadium contro la Juventus, un campo dove comunque i rossoblu non sono chiamati certo a raccogliere punti per la loro classifica.

n Coppa Italia Inter e Bologna si sono ritrovate di fronte per l'ultima volta il 15 gennaio del 2013, dunque in pratica esattamente quattro anni fa, e fu un gol di Ranocchia allo scadere dei tempi supplementari a regalare la qualificazione ai nerazzurri. Al 2013 risale anche l'ultima vittoria in campionato dei felsinei a San Siro, firmata da Gilardino il 10 marzo. In questa stagione le due squadre si sono già trovate di fronte allo stadio Meazza lo scorso 25 settembre, un pareggio per uno a uno con gli emiliani in vantaggio con Destro e raggiunti già nel primo tempo da Perisic. Nella stagione scorsa l'Inter ha ottenuto la sua ultima vittoria in casa contro il Bologna, due a uno con reti di Perisic e D'Ambrosio e gol della bandiera di Brienza.

Pronostico nettamente pro Inter da parte dei bookmaker in questi ottavi di finale di Tim Cup, con William Hill che quota 1.40 la vittoria nerazzurra e Betclic che offre a 4.75 l'eventuale pareggio alla fine dei novanta minuti regolamentari, mentre Betfair quota 9.50 l'eventuale blitz esterno dei rossoblu.

Inter-Bologna, martedì 17 gennaio 2017 alle ore 21.00, si potrà seguire in diretta tv esclusiva, ma in chiaro per tutti senza bisogno di abbonamenti, grazie ai diritti acquisiti dalla televisione di Stato. Sarà Rai Due il canale che trasmetterà la partita sul canale 2 o 502 (in HD) del digitale terrestre, mentre per seguire in diretta streaming video la partita sarà sufficiente collegarsi sul sito rai.tv. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI INTER-BOLOGNA DI TIM CUP 2016-2017 - CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY INTER-BOLOGNA - CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E IL TABELLONE AGGIORNATO DI TIM CUP 2016-2017