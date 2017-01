FEDERICA PELLEGRINI, CONFESSIONE SHOCK:"ALLE OLIMPIADI DI RIO HO PERSO PER COLPA DEL CICLO..." (ULTIME NOTIZIE OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Stanno destando grande scalpore le parole di Federica Pellegrini, la nuotatrice italiana che in un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera ha spiegato il perché della sua brutta prestazione nella finale dei 200 metri stile libero alle Olimpiadi di Rio 2016. Queste le parole della Divina:"Quella finale è stata l'unica cosa sbagliata in un anno da incorniciare. Mi sono ascoltata dentro a lungo, ho parlato con l'allenatore Matteo Giunta e alla fine abbiamo capito che la causa è stata la vicinanza al ciclo. L'ho calcolato malissimo, e mi sono trovata a gareggiare nel momento per me peggiore fisicamente: mi sentivo come su un'altalena, con cali e stanchezze repentine. In finale ero un'altra persona rispetto al giorno prima". Fede, una volta rintracciata la causa della sconfitta, non vuole sentir parlare di debolezza psicologica, e ribadisce:"Non mi attacco a scuse: è un aspetto che ho sottovalutato. Non ammetto però più che possa venirmi affibbiato il solito problema mentale. È passato il tempo in cui ero la bambina alle prima armi. Era la mia quarta finale olimpica, sapevo cosa mi giocavo".

© Riproduzione Riservata.