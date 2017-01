Gabigol / Video, gol al debutto dal primo minuto Inter Bologna? (Coppa Italia 2017)

GABIGOL, VIDEO, GOL AL DEBUTTO DAL PRIMO MINUTO DI INTER-BOLOGNA? (COPPA ITALIA 2017) – E’ proprio Gabigol l’osservato speciale del match Inter-Bologna, in programma oggi perla Coppa Italia 2017.Ilg gioiello brasiliano nerazzurro è infatti dato ormai per certo per essere presente in campo al Meazza questa sera in questo quarto di finale di Coppa: il tecnico Pioli conta su di lui, è oggi in giorno del suo grande debutto dal titolare. Sarà questa anche la grande serata del suo primo gol con l’Inter? Per la verità il brasiliano non è la prima volta che buca la porta avversaria vestendo la maglia nerazzurra: i più ricorderanno il bellissimo gol messo a segno a inizio mese nel Trofeo Marbella. L’occasione dunque fu un triangolare amichevole, dove l’Inter si battè anche contro la Lidense e dove fu proprio Gabigol a mettere a segno la rete decisiva. Che sia dunque scoccato ora il grande momento di Gabigol? I tifosi lo sperano tanto e dopo tuto quale migliore occasione che la Coppa Italia, per il brasiliano di far vedere cosa è capace di fare e di affascinare i fan nerazzurri, che questa sera riempiranno il Meazza? CLICCA QUI PER VEDERE IL RPIMO GOL IN NERAZZURRO DI GABIGOL (Dal profilo Twitter ufficiale)

