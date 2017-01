Ghana-Uganda/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato (oggi, Coppa d’Africa 2017 girone D)

DIRETTA GHANA-UGANDA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA D'AFRICA 2017 GIRONE D) - Ghana-Uganda, diretta dall'arbitro Joshua Bondo (Botswana), si gioca alle ore 17 di martedì 17 gennaio; allo Stade Port Gentil dell'omonima città va in scena la partita valida per la prima giornata del girone D di Coppa d'Africa 2017. Sia il Ghana che l’Uganda possono contare su ottimi giocatori con l’obiettivo di andare quanto più avanti possibile nella competizione.

Ovviamente il primo obiettivo è quello di superare il girone che prevede la presenza di altre due ottime compagini come le Nazionali del Mali e soprattutto dell'Egitto di Salah. Il Ghana è una delle poche formazioni che ha preferito prepararsi a questo evento con un periodo di preparazione non caratterizzato da amichevoli e test match. Infatti l'ultima gara ufficiale disputata risale al 13 novembre con la sconfitta subita per 2-0 per mano del forte Egitto nelle qualificazioni alla prossima edizione dei Campionati del Mondo che si terranno nel 2018 in Russia.

La Nazionale dell’Uganda, invece, avuto modo di rodare il proprio sistema di gioco con un paio di amichevoli disputate nella prima metà di questo mese di gennaio ed in particolare ha battuto per 3-1 una Slovacchia però sprovvista dei propri migliori giocatori come ad esempio il capitano del Napoli, Marek Hamsik, con gol di Oloya, Miya e Massa mentre ha ceduto nettamente per 3-0 al cospetto della Costa d’Avorio. Per quanto concerne gli scontri diretti tra le due compagini da segnalare una sfida disputatasi nello scorso mese di ottobre con pareggio a reti bianche in un incontro valido per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo.

Il Ghana del commissario tecnico israeliano Avram Grant dovrebbe disporsi sul rettangolo di gioco con un metodico 4-4-2 con Razak a difendere la porta mentre l’intero pacchetto arretrato dovrebbe avvalersi del supporto di Afful sulla destra, Baba Rahman sulla corsia mancina e nel mezzo la coppia composta da Mensah , volto noto per i tifosi italiani visti i suoi trascorsi nel Bel Paese, e Amartey. A centrocampo probabile l’utilizzo del giocatore dell’Udinese Badu come vertice basso del rombo, quindi Wakaso, Thomas e Atsu. In avanti i due fratelli Ayew, dotati di grande tecnica e forza fisica. Parte dalla panchina il centrocampista Acquah che milita nella nostra Serie A e per lo specifico nel Torino.

L’Uganda dovrebbe giocare ugualmente con un 4-4-2 ed in particolare con Odongkara tra i pali. In difesa Ochaya per il ruolo di terzino destro, dall’altro lato dovrà spingere Kizito mentre nel mezzo Wadada e Wasswa. A centrocampo ci sarà la coppia di mediani Awanji e Oloya che nel penultimo test match con la Slovacchia ha anche trovato la via delle rete mentre sulle corsie laterali giocheranno Mawejiee sulla destra e Kizito sulla sinistra per dare maggiore qualità alle giocate. In avanti Shaban e Miya.

Dal punto di vista tattico il Ghana si presenta con un vantaggio nel cuore del centro campo potente proporre in pratica un 3-2 mentre l’Uganda dovrà cercare di sfruttare maggiormente le fasce laterali per giovarsi di possibili 2 contro 1. Per riuscire ad ottenere questo sarà necessario muovere velocemente la palla da una parte all’altra onde trovare scoperta una zona del campo.

Per le principali agenzie di scommesse il Ghana gode dei favori del pronostico anche se non in maniera netta. Infatti, l’eventuale vittoria della compagine ghanese è fissata a 1,80 contro il 3,50 del pareggio ed il 4,50 per il possibile successo da parte dell’Uganda che quindi appare alquanto improbabile.

Ghana-Uganda, come tutte le altre partite di Coppa d'Africa 2017, sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports: per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite l'appuntamento è dunque sul canale 204, con la possibilità di assistere a questa partita anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, attivando l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.