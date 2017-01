INTER BOLOGNA / Streaming video e diretta tv: ecco come vedere la partita

INTER-BOLOGNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA? - La diretta streaming video Inter-Bologna sarà visibile senza costi: basterà infatti collegarsi con PC o tablet al sito www.raiplay.it e selezionare il canale corretto, che in questo caso è Rai Due. La Coppa Italia, che ha raggiunto gli ottavi di finale, è infatti trasmessa integralmente - e in esclusiva - in diretta tv dai canali della televisione di stato: questa sera per Inter-Bologna l’appuntamento è su Rai Due. La telecronaca sarà affidata a Gianni Cerqueti, che avrà al suo fianco in qualità di commentatore tecnico Mario Somma. Per le interviste post partita e gli interventi da bordo campo la voce sarà quella di Cristiano Piccinelli; prima e dopo la partita la Rai garantirà il consueto studio con opinioni, analisi e approfondimenti. Conduce le danze Franco Lauro, presente anche Mario Sconcerti.

Inter-Bologna è una partita decisamente interessante: chiaramente a essere favoriti sono i nerazzurri che vengono da cinque vittorie consecutive in campionato, il Bologna quest’anno sta dando l’impressione di faticare maggiormente ma è comunque riuscito a garantire qualche buona prestazione tenendosi ben lontana dalla zona retrocessione. Per di più si tratta di una gara secca e ci aspettiamo tante seconde linee in campo; per questi motivi l’esito potrebbe essere meno scontato del previsto.

Questa sera ci sarà anche la suggestione dell’ex: Stefano Pioli infatti sfida una squadra che ha allenato tra l’ottobre 2011 e il gennaio 2014, portandola alla nona posizione in campionato nel 2012 e creando una realtà altamente competitiva con un attacco che era formato da Gaston Ramirez, Alessandro Diamanti e Marco Di Vaio (l’anno seguente arrivò Alberto Gilardino).

Quando Pioli era allenatore del Bologna aveva incrociato l’Inter in Coppa Italia, perdendo 3-2 a un passo dai rigori per effetto del gol di Ranocchia; in campionato invece aveva ottenuto un netto e clamoroso 3-0 a San Siro contro l’Inter di Claudio Ranieri, con doppietta di Di Vaio e sigillo finale di Robert Acquafresca. Il quale, passato dalle giovanili nerazzurre, è oggi l’unico superstite di quel Bologna insieme a Saphir Taider. Entrambi di ritorno, entrambi ex della partita, entrambi non convocati per questa sera (l’algerino è stato convocato dall’Algeria in Coppa d’Africa). CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL'ULTIMO ALLENAMENTO DELL'INTER