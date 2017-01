LUIS VAN GAAL RITIRATO / Addio al calcio: ecco perché il tecnico saluta definitivamente: “un grave lutto, non allenerò più" (oggi 17 gennaio 2017)

LUIS VAN GAAL RITIRATO: ADDIO AL CALCIO ECCO PERCHE’: “UN GRAVE LUTTO” (OGGI 17 GENNAIO 2017) – Luis Van Gaal ritorna sulla decisione, già annunciata in sordina qualche anno fa di lasciare definitivamente il mondo del calcio. La notizia, rivelata dalla Bbc nel 2015 aveva fatto immediatamente il giro del mondo, suscitando sconcerto e dolore nei fan dell’ormai ex tecnico olandese, di cui fino a oggi si sperava un rapido ritorno in panchina. Proprio poco fa però lo stesso Van Gaal ha fatto definitivamente naufragare queste speranze, motivando anche con parole particolarmente toccanti il motivo di questo suo addio definitivo al mondo del calcio. L’origine di questa scelta va ricercata, stando alle parole dello stesso ex allenatore del Manchester United a un grave lutto che ha colpito la sua famiglia qualche anno fa, ovvero la morte del genero. Lo stesso Luis Van Gaal infatti avrebbe dichiarato sulle colonne del De Telegraaf: “mesi scorsi avevo parlato di anno sabbatico, ma adesso credo proprio che non tornerò più ad allenare. Ho 65 anni e recentemente sono successe tante cose nella mia famiglia, compresa una terribile, un che adesso mi fa guardare il tutto da un’altra prospettiva”. Il marito della figlia Brenda, Rein Nauta infatti era morto solo un mese fa alla giovane età di 43: una tragedia che quindi avrebbe convinto ‘ex tecnico a dire addio al calcio.

LUIS VAN GAAL RITIRATO: ADDIO AL CALCIO ECCO PERCHE’: L’OFFERTA CINESE (OGGI 17 GENNAIO 2017) – La notizia dell’addio definitivo di Luis Van Gaal al mondo del calcio arriva a sorpresa, proprio quando il nome del ex tecnico del Manchester United era ritornato un nome caldissimo del mercato di gennaio. Dopo l’esonero occorso nella scorsa stagione per mancanza di risultati l’allenatore olandese aveva deciso di concedersi qualche mese sabbatico, ma il suo ritorno in panchina era attesissimo dai i suoi numerosi fan. La tegola a queste speranze è arrivata proprio oggi quando lo stesso Luis Van Gaal ha deciso di rendere definitivo il suo addio al calcio, adducendo come origine di questa durissima scelta il recente lutto familiare occorso solo un mese f circa. Prima di questa notizia, le indiscrezioni di calciomercato lo volevano nel mirino di diversi club degli Emirati Arabi e cinesi. A proposito di queste voci, le colonne del De Telegraaf hanno riportato le parole di Van Gaal: “Se è vero che mi avevano offerto 50 milioni per tre stagioni negli Emirati Arabi? No, lì non ti danno tutti quei soldi, in Cina sì e magari avrei potuto andarci”.

