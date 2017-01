Mali-Egitto/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato (oggi, Coppa d’Africa 2017 girone D)

DIRETTA MALI-EGITTO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA D'AFRICA 2017 GIRONE D) - Mali-Egitto, diretta dall'arbitro Daniel Frazer Bennett (Sudafrica), si gioca alle ore 20 di martedì 17 gennaio presso lo Stade Port Gentil nell'omonima città del Gabon; siamo alla prima giornata del girone D di Coppa d'Africa 2017, nel pomeriggio avranno giocato Ghana e Uganda. Il Mali è arrivato a questo appuntamento dopo averlo preparato con un periodo caratterizzato anche da alcune sfide amichevoli e nello specifico con il Mali ha affrontato in amichevole lo scorso 7 gennaio la Nazionale del Burkina Faso con il punteggio di 3-1. L’Egitto rappresenta senza dubbio una delle formazioni favorite per la vittoria finale potendo contare sull’apporto di ottimi giocatori come nel caso del fuoriclasse della Roma, Salah.

Anche l’Egitto come il Mali si è avvicinato a questo appuntamento disputando una gara amichevole nei primi dieci giorni di gennaio e nello specifico ha battuto per 1-0 la Tunisia grazie alla rete di Mohsen nel secondo ed ultimo minuto di recupero. Complessivamente tra le due formazioni ci sono tre precedenti con l’ultimo che si è disputato nel 2010 in amichevole con vittoria dell’Egitto per 1-0. Il bilancio complessivo è 2 successi ad 1 per l’Egitto con il Mali che non ha la meglio sulla squadra dei faraoni ormai dall’aprile del 1994.

Passando alle probabili formazioni, il Mali dovrebbe scendere sul terreno di gioco con un 4-2-3-1 molto aggressivo e corto tra i vari reparti. In porta Diarra mentre il pacchetto arretrato dovrebbe essere composto da Coulibaly a spingere sulla corsia destra, dall’altro lato Traore mentre nel cuore della difesa ci saranno l’altro Coulibaly in coppia con Wague. Davanti alla difesa c’è il terzo Coulibaly che assieme a Maiga dovranno assicurare un importante filtro oltre che catalizzare le azioni in fase di costruzione.

In avanti ci sarà l’unica punta Marega che si avvarrà del supporto di giocatori dotati di grande tecnica come Doumbia, Yatabare e Traore. L’Egitto invece dovrebbe rispondere con un 4-3-3 molto atipico che in fase di non possesso spesso diventa un 4-5-1. In porta Ekramu mentre sulle corsie laterali ci saranno a dare il loro apporto Samir sulla destra e Gabr sulla sinistra.

Nel cuore della difesa spazio a Hafez e Fathy. In mediana da valutare le condizioni fisiche di diversi giocatori ma dovrebbero essere sicuri del posto Hassan, Elneny e Trezeguet. Sulla corsie offensive Salah e Hamed mentre nel centro dell’attacco come realizzatore Sobhi.

Da un punto di vista tattico il match propone la sfida tra due formazioni che pongono maggiore attenzione nella fase offensiva piuttosto che offensiva. Sulla carta ci dovrebbero essere pochissimi spazi nella zona centrale in quanto si va verso uno scontro di tre centrocampisti e di altrettanti centrocampisti. Dunque grande importanza avranno le corsie laterali con gli esterni in possesso di qualità che dovranno provare a saltare l’uomo per creare superiorità e quindi occasioni da gol.

Per le agenzie di scommesse nonostante un tasso tecnico abbastanza superiore da parte dell’Egitto questa potrebbe essere comunque una gara molto equilibrata. Infatti, la quota che caratterizza il possibile successo si aggira intorno al 2.20 contro un 3,20 per il pareggio ed il 3,40 per l’eventuale successo da parte del Mali.

Mali-Egitto sarà trasmessa in diretta tv da Fox Sports, canale "ufficiale" della Coppa d'Africa 2017: tutti gli abbonati alla pay tv del satellite potranno quindi sintonizzarsi sul canale 204, o avvalersi senza costi aggiuntivi del servizio di diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l'applicazione Sky Go.