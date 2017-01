Mario Balotelli/ Video, SuperMario in altalena con la figlia Pia: “Felice lei, felice io” (oggi 17 gennaio 2017)

MARIO BALOTELLI, VIDEO: SUPERMARIO IN ATALENA CON LA FIGLIA CON LA FIGLIA PIA: “FELICE LEI, FELICE IO” (OGGI 17 GENNAIO 2017) – Sono ormai ben lontani i tempi del burrascoso Mario Balotelli: ora Supermario è davvero diventato un papà affetuosissimo, che si diverte a giocare con la figlia Pia, 4 anni,a l parco giochi. Il bomber ora al Nizza ha infatti messo sui propri social solo qualche giorno fa un video che lo ritrae insieme alla tenera figlioletta avuta da una precedente relazione con la showgirl e modella Raffaella Fico sulle giostre, dove la bimba ripresa giustamente di spalle gioca su un altalena spinta con grande tenerezza dallo stesso Balotelli. Nonostante la difficile e complicata relazione tra i due genitori, la piccola Pia sta crescendo serena: a momento la piccola vive a Napoli con la mamma ma sono tanti e sempre più ricorrenti i momenti passati in compagnia del papà. Nonostante il clamore mediatico che gira sempre intorno a Supermario e alla sua vita privata è stato accolto con grande commozione da parte dei suo fan vederlo in un momento quotidiano, da persona normale, anzi da papà premuroso e affettuosissimo con la piccola Pia, che sembra divertirsi tanto. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI MARIO BALOTELLI CON PIA (da profilo instagram ufficiale)

MARIO BALOTELLI, VIDEO: SUPERMARIO IN ATALENA CON LA FIGLIA CON LA FIGLIA PIA: “FELICE LEI, FELICE IO” (OGGI 17 GENNAIO 2017) L’AFFETTO DEI FOLLOWER – Il momento di grande gioia e intimità che Mario Balotelli ha voluto condividere coi suoi fan, ovvero un piccolo video messo su Instagram dove si vede SuperMario divertirsi al parco giochi con sua figlia, la piccola Pia (4 anni, nata dalla relazione con Raffaella Fico) ha scatenato chiaramente i commenti dei suoi follower. In pochi giorni infatti il video del bomber del Nizza ha raccolto innumerevoli commenti e manifestazioni di apprezzamento da parte dei suoi follower. D’altronde questa non è la prima volta che una cosa simile accada: il video dove Balotelli gioca con Pia sull’altalena è infatti solo uno degli innumerevoli momenti e messaggi di affetto che Supermario ha condiviso sui social a proposito di sua figlia. In moltissime occasioni infatti Balotelli aveva pubblicamente parlato della figlia e dell’affetto e l’amore che come padre prova per lei: “Felice lei, felice io”, “L'unico vero amore della mia vita” e “il calcio è bello ma Pia è meglio” sono solo alcune delle frasi che dimostrano come Balotelli sia ormai diventato un padre accorto, affettuoso e vicino alla piccola Pia.

