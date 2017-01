Probabili formazioni/ Inter-Bologna: quote, le ultime novità live (ottavi Coppa Italia, oggi 17 gennaio 2017)

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BOLOGNA: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Inter-Bologna va in scena martedì 17 gennaio, con calcio d’inizio alle ore 21: a San Siro si apre così la seconda settimana dedicata agli ottavi di finale di Coppa Italia. Tradizione favorevole per i nerazzurri contro i felsinei, che nei precedenti di questo torneo hanno vinto soltanto una volta (nel 1975) perdendo per il resto sempre; in più il momento che la squadra di Stefano Pioli sta vivendo è ottimo, ci sono cinque vittorie consecutive in campionato e la sfida rilanciata per il terzo posto. Reduce da una vittoria esterna il Bologna, che ha messo 13 punti tra sè e la terzultima posizione chiudendo di fatto i conti con l’obiettivo salvezza. A San Siro l’arbitro è Maurizio Mariani; andiamo dunque ad analizzare in maniera più approfondita le probabili formazioni di Inter-Bologna.

INTER-BOLOGNA: PRONOSTICO E QUOTE - Per Inter-Bologna, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Inter) vale 1,40; il segno X (pareggio) vale 4,50 mentre il segno 2 (vittoria Bologna) porta in dote 8,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER - Naturalmente ci sarà spazio al turnover per Stefano Pioli, un ex di questa partita: in campionato la scalata continua e questa partita servirà a dare spazio a qualche seconda linea. Sarebbe potuta essere la partita di Ever Banega, che però è squalificato e dunque ancora una volta dovrà lasciare spazio ad altri; a giocare alle spalle delle punte potrebbe essere Palacio, che si posizionerebbe in una linea che prevede Biabiany e Eder come esterni, mentre da prima punta il designato sembra poter essere Gabigol che alternerà la sua posizione con lo stesso Palacio. Per il resto sono rimaste poche le possibilità di girare uomini a centrocampo; Gary Medel, dopo essere stato rimandato a casa all’ultimo sabato sera, dovrebbe essere impiegato nella linea difensiva al fianco di uno tra Ranocchia e Andreolli, e questo significa che, con Gnoukouri in uscita, le uniche soluzioni restano quelle di Brozovic e Kondogbia che di fatto sono la cerniera di protezione della difesa anche nelle partite di campionato. Restano da definire i terzini: Nagatomo dovrebbe esserci, dall’altra parte - ovvero a sinistra - potrebbe essere anche il turno di Santon, pur se il terzino cresciuto nel settore giovanile è allo stesso modo in uscita (se la società riuscirà a piazzarlo). In porta dovrebbe giocare Carrizo, anche se l’Inter nelle ultime stagioni ha raramente privilegiato la soluzione del portiere di riserva per le gare di Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA - Ancora privo di Simone Verdi, il Bologna dovrebbe presentare in campo un 4-3-3 con la presenza, sulla linea di centrocampo, dell'ungherese Nagy che nelle ultime giornate ha pagato la crescita esponenziale di Viviani, ora regista titolare della squadra. Al suo fianco Donsah sembra essere certo di una maglia, dall'altra parte invece si apre il ballottaggio tra Dzemaili, matchwinner della partita contro il Crotone, e Luca Rizzo che potrebbe arretrare la sua posizione andando a giocare in mediana. Per il resto la formazione sembra fatta: con l'infortunio di Gastaldello in mezzo dovrebbe essere lo svedese Helander a fare coppia con Oikonomou, sulle corsie laterali invece possibile spazio per Mbaye e Masina, anche se Torosidis ragionevolmente resta in corsa per avere spazio (può giocare su entrambi i lati). In porta ci sarà Angelo Da Costa; nel tridente offensivo invece è certa la presenza di Mounier - doppietta nel turno precedente - a sinistra probabile conferma per Krejci mentre come prima punta, ancora indisponibile Bruno Petkovic, potrebbe essere data fiducia a Floccari che pure sembra destinato alla Spal nei prossimi giorni. Riguardo il tridente però Donadoni sceglierà soltanto all'ultimo: dal primo minuto potremmo vedere in campo Simone Verdi, tornato ad allenarsi in gruppo negli ultimi giorni e dunque arruolabile per questa partita di San Siro.