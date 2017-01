Probabili formazioni/ Lazio-Genoa: diretta tv, orario, le ultime notizie live (ottavi Coppa Italia 2016-2017)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-GENOA: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Lazio-Genoa è una delle partite più interessanti nel panorama degli ottavi di Coppa Italia 2016-2017: si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 18 gennaio, allo stadio Olimpico esordio nel torneo per la formazione biancoceleste (finalista dell’edizione 2015, vincitrice nel 2013) mentre il Genoa arriva dalla rocambolesca vittoria ai supplementari contro il Genoa. Una sfida che non si preannuncia scritta, anzi: nonostante la Lazio continui a volare e il Grifone abbia invece nettamente perso a Cagliari, sulla gara secca può davvero succedere di tutto, anche se il fattore campo a favore potrebbe essere determinante per i biancocelesti. Ad arbitrare allo stadio Olimpico sarà il signor Antonio Damato; aspettando la serata di domani dunque possiamo analizzare in maniera più approfondita le probabili formazioni di Lazio-Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - Inevitabilmente Simone Inzaghi farà turnover: domenica in campionato si va sul campo della Juventus e dunque c’è bisogno di far rifiatare i titolari. In porta dovremmo quindi vedere Strakosha, poi dipenderà dal modulo: con il 4-3-3 spazio a Patric sulla corsia destra e Jordan Lukaku a sinistra, in mezzo invece probabile inserimento di Hoedt insieme a Wallace. In caso contrario potrebbe giocare anche Bastos, non cambierebbe invece la disposizione delle corsie (semplicemente i due laterali avanzerebbero sulla mediana). In mezzo al campo potrebbe essere confermato uno tra Lucas Biglia e Milnkovic-Savic; probabile il primo, che sarebbe affiancato dall’oggetto misterioso Leitner (almeno da quando è arrivato alla Lazio) con Murgia che potrebbe essere la soluzione per completare la linea. In attacco invece giocherà sicuramente come prima punta Filip Djordjevic, pur se il serbo a breve potrebbe lasciare l’Italia per tornare in Ligue 1; sugli esterni sembrano scritte le titolarità di Kishna e Cristiano Lombardi, con relativo riposo di Felipe Anderson e Luis Alberto, che ha giocato titolare le ultime due dopo aver raccolto pochissimi minuti in campo. Ad ogni modo per Simone Inzaghi i dubbi maggiori riguardano la difesa; vedremo cosa penserà l’allenatore della Lazio per questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA - Il Genoa potrebbe andare in campo con una formazione molto simile a quella che lo scorso primo dicembre ha battuto il Perugia; sicuramente ci sarà la difesa a tre con la presenza di Orban e Gentiletti, a completare il reparto sarà uno tra Izzo e Burdisso anche se non è da escludere che giochi Biraschi. Qualche dubbio in più a centrocampo, dove non ha ancora recuperato Miguel Veloso e, come sappiamo, è partito Rincon: Cofie ha giocato le ultime due di campionato, questa volta potrebbe essere arrivato il turno di Ntcham con l’ex Cataldi che si deve ancora ambientare nella nuova realtà e quindi potrebbe essere confermato dal primo minuto, dando continuità alla partita giocata in campionato contro il Cagliari. Sugli esterni quasi certo del posto Lazovic, a sinistra invece potrebbe essere il turno di Brivio volendo far riposare Diego Laxalt (c'è anche il nuovo acquisto Beghetto). Sono poche le scelte nel reparto offensivo, perchè Gakpé è partito per la Coppa d’Africa: Pinilla dovrebbe giocare dal primo minuto come prima punta, sicuramente uno degli esterni sarà Pandev con l’altro che potrebbe essere Leonardo Morosini, arrivato dal Brescia e probabile titolare per questa partita.

LAZIO-GENOA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Lazio-Genoa, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2016-2017, sarà trasmessa come tutte le gare del torneo sulla televisione di stato: in questo caso l'appuntamento, in chiaro per tutti, sarà sul canale Rai Due.