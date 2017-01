Probabili formazioni/ Sassuolo-Cesena: diretta tv, orario, le ultime notizie live (ottavi Coppa Italia 2016-2017)

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-CESENA: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Sassuolo-Cesena, che si gioca per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2016-2017, va in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia mercoledì 18 gennaio, con calcio d’inizio alle ore 17:30; gara secca tra neroverdi ed emiliani che si incrociano per la prima volta in questo torneo. Il Sassuolo sta ritrovando i suoi infortunati e con essi anche risultati importanti, mentre il Cesena è fermo dal 2016 per la lunga sosta del campionato di Serie B, che riprende tra qualche giorno. Sfida che essendo secca può comunque riservare sorprese; a Reggio Emilia l’arbitro sarà il signor Gianluca Rocchi, in attesa del calcio d’inizio della partita possiamo studiare in maniera più approfondita le probabili formazioni di Sassuolo-Cesena.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO - Dopo la netta vittoria contro il Palermo è probabile che Eusebio Di Francesco conceda un po’ di riposo a quei titolari che, anche in virtù degli infortuni, hanno dovuto spesso e volentieri tirato la carretta in questi mesi. E’ il caso di Peluso e Lirola, i due esterni di difesa: al loro posto mercoledì dovremmo vedere in campo Adjapong e Dell’Orco, mentre al centro della difesa ci sarà quasi sicuramente Terranova in coppa con Paolo Cannavaro, che non ha giocato in campionato. A centrocampo la coperta è più corta, ma ha recuperato Duncan che dovrebbe esserci; se sarà confermato il modulo 4-2-3-1 l’ex Inter andrà a giocare al fianco di Sensi (che domenica si è riposato), aprendo così ad una linea di trequarti nella quale si prepara a giocare Politano, entrato dalla panchina contro il Palermo e in ballottaggio con il giovane Pierini al quale potrebbe essere data una possibilità. Defrel potrebbe essere impiegato da trequartista alle spalle dell’attaccante, mentre Domenico Berardi, rientrato dopo un’assenza di quattro mesi, potrebbe comunque essere in campo per accumulare minuti e trovare la forma migliore. Come prima punta si va verso l’utilizzo di Iemmello, che nelle ultime uscite del Sassuolo ha trovato poco spazio.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA - Il Cesena si presenta alla partita di Coppa Italia senza Milan Djuric, che nel corso del calciomercato invernale è andato al Bristol City; a occupare la posizione di prima punta dovrebbe allora essere uno tra Giuseppe Panico e Alejandro Rodriguez. Ai loro fianchi dovrebbe essere quasi certamente titolare Di Roberto, con Garritano che potrebbe avere la meglio su Camillo Ciano per quanto riguarda la posizione di esterno sinistro; in realtà stabilire quale possa essere la formazione del Cesena non è semplice viste le tre settimane di inattività. A centrocampo in ogni caso Schiavone e Cinelli dovrebbero esserci; possibile riposo per Moussa Koné che darà spazio a Mattia Vitale, centrocampista di scuola Juventus (con i campioni d’Italia aveva anche esordito in Serie A). Difesa che sarà priva di Capelli, che continua a lavorare a parte; per il resto Ligi e Rigione dovrebbero essere schierati in mezzo con Antonio Balzano e Renzetti sulle corsie laterali (ma c’è anche Falasco che si gioca un posto). In porta ballottaggio tra Agliardi e Agazzi: il secondo, che in campionato fa la riserva, dovrebbe essere favorito per la Coppa Italia.

SASSUOLO-CESENA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Sassuolo-Cesena, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2016-2017, sarà trasmessa come tutte le gare del torneo sulla televisione di stato: in questo caso l'appuntamento, in chiaro per tutti, sarà sul canale Rai Due.