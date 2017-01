RISULTATI COPPA D'AFRICA 2017: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL, LIVESCORE. TOCCA ALL'EGITTO DI SALAH. OGGI 17 GENNAIO 2017 - La Coppa d’Africa 2017 riprende oggi con le partite del girone D: nel pomeriggio alle ore 17:00 avremo Ghana-Uganda, mentre alle 20:00 ci sarà Mali-Egitto. Altre due sfide molto interessanti per questo torneo, giunto alla sua 31^ edizione. Il Ghana, che ha vinto per quattro volte il titolo ma non festeggia dal 1978, gioca contro un’Uganda che fu proprio la squadra sconfitta in quella finale, ma che da allora non ha più partecipato alla competizione. Super favorite le Black Star ma l’orgoglio ugandese non va sottovalutato. In serata tocca alll’Egitto, che non vedevamo dal 2010. I Faraoni avevano vinto tre edizioni consecutive e sembravano poter dominare, salvo poi incappare in un ciclo negativo, non presentandosi più alla fase finale. Contro c’è il Mali, che ha perso il suo capitano Seydou Keita (ha lasciato la nazionale nel 2015) ma che nelle ultime volte in cui ha giocato la Coppa d’Africa è riuscita ad arrivare in semifinale, colmando un vuoto di potere creato dalla crisi delle squadre del Maghreb (Algeria, Tunisia e Marocco) e dello stesso Egitto, ma presentando sempre delle buone squadre. Staremo a vedere dunque quello che succederà in questa interessante giornata: ricordiamo che delle sei partite che si sono disputate fino ad ora ben quattro sono terminate pari, le uniche a vincere sono state il Senegal (contro la Tunisia) e la Repubblica Democratica del Congo che ieri ha avuto la meglio sul Marocco. I padroni di casa del Gabon non sono andati oltre l'1-1 con la Guinea Bissau: Pierre-Emerick Aubameyang, stella del Borussia Dortmund e della Nazionale ospitante la Coppa d'Africa 2017, ha segnato la prima rete nella manifestazione ma non è bastato per centrare la vittoria. Stesso risultato anche in Burkina Faso-Camerun, con i burkinabé bravi a recuperare il gol iniziale di Moukandjo con il pareggio di Dayo. L'Algeria non va oltre il 2-2 con lo Zimbawe: risultato deludente per Mahrez (doppietta) e compagni, autori di una prestazione opaca. Netto, invece, il successo del Senegal per 2-0 sulla Tunisia grazie ai gol di Mané e Mbodji. Pareggio a reti inviolate tra Costa d'Avorio e Togo, mentre la Repubblica Democratica del Congo supera a sorpresa il Marocco per 1-0, con Kage mattatore della Nazionale in cui milita lo juventino Benatia.

