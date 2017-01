Risultati Coppa Italia 2017/ Livescore e tabellone in diretta (ottavi Tim Cup, oggi 17 gennaio)

RISULTATI COPPA ITALIA LIVESCORE IN DIRETTA: LE PARTITE DEGLI OTTAVI - La Coppa Italia 2016-2017 torna con le ultime quattro partite degli ottavi di finale: si giocherà ancora in gara secca in casa della squadra con la testa di serie più alta nel tabellone; agli ottavi di finale entrano in scena le big, che come da consuetudine hanno saltato i primi turni. Quattro le abbiamo già viste in azione, dal momento che il programma si articola su due settimane, dunque nella tre giorni compresa tra martedì 17 e giovedì 19 gennaio assisteremo alle quattro partite che completeranno il quadro delle squadre qualificate per i quarti. Questa sera si parte alle ore 21.00 con Inter-Bologna, mercoledì avremo Sassuolo-Cesena alle ore 17.30 e Lazio-Genoa alle ore 21.00, giovedì sempre alle ore 21.00 ci sarà Roma-Sampdoria a chiudere gli ottavi.

CLICCA QUI PER I RISULTATI DEGLI OTTAVI DI COPPA ITALIA

Si parte dunque oggi a San Siro: riflettori puntati sull’Inter, che in Coppa Italia punterà a tornare a vincere un trofeo dopo cinque anni di astinenza iniziati dopo il successo del 2011 proprio in Coppa, che chiuse il memorabile ciclo culminato con il Triplete dell’anno precedente. Avversario il Bologna, che proverà a mettere a segno la sorpresa che settimana scorsa non è riuscita a nessuna delle quattro squadre impegnate in trasferta riaprendo il dibattito sulla formula della competizione, che favorisce le big concedendo loro il fattore campo nei turni in partita secca.

Nella serata di mercoledì assisteremo a due partite. Sassuolo-Cesena è un derby dell’Emilia Romagna fra due squadre che hanno altri pensieri: i neroverdi stanno vivendo una stagione tormentata da troppi infortuni; i romagnoli però stanno senza dubbio peggio, perché stanno facendo male in Serie B e rischiano di essere coinvolti nella lotta per non retrocedere in Lega Pro. La Coppa Italia sarà dunque una parentesi, sulla carta ambita soprattutto dal Sassuolo che potrebbe togliersi quelle soddisfazioni che in campionato mancano. In serata un Lazio-Genoa più stuzzicante: i biancocelesti di Simone Inzaghi stanno facendo bene in campionato e proveranno a diventare protagonisti anche in Coppa, ma il Genoa quando è in giornata può essere pericoloso per chiunque, Juventus e Milan insegnano…

Infine giovedì entrerà in scena anche la Roma, ultima delle big a fare la sua comparsa in questa Coppa Italia 2016-2017: per i giallorossi l’obiettivo è arrivare in doppia cifra visto che in bacheca hanno già nove successi nella manifestazione. Vale il discorso fatto per l’Inter: la Roma è favorita anche dal fattore campo, alla Sampdoria di marco Giampaolo toccherà il compito di provare a ribaltare le previsioni della vigilia, che l’anno scorso furono spesso ribaltate, fino alla semifinale raggiunta dall’Alessandria, squadra di Lega Pro. In questa stagione invece finora tutto è stato molto più normale, con Napoli, Fiorentina, Juventus e Milan che hanno conquistato la qualificazione ai quarti. Cosa succederà nella seconda metà degli ottavi? CLICCA QUI PER I RISULTATI DEGLI OTTAVI DI COPPA ITALIA