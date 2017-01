Video / Torino-Milan (2-2): highlights e gol della partita (Serie A, 20^ giornata)

VIDEO TORINO-MILAN (RISULTATO FINALE 2-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 20^ GIORNATA) - Il Milan rallenta la sua corsa verso la Champions League, i rossoneri vengono costretti al pari dal Torino per 2-2, un punto che ha comunque il sapore del successo per gli uomini di Montella che nel primo tempo si sono ritrovati sotto di 2 gol, sicuramente ha più rimpianti la squadra di Mihajlovic che sul 2 a 0 ha anche sbagliato un rigore con Ljajic, avanti di 3 gol probabilmente il Milan non avrebbe saputo trovare le forze per reagire. Adesso i granata, all'ottavo posto con 30 punti, rischiano di finire in una sorta di limbo: decisamente al riparo dalla zona retrocessione ma con la zona Europa che comincia ad allontanarsi sensibilmente. Belotti ha realizzato il suo 14^ gol in campionato diventando il vice-capocannoniere del torneo mettendosi in scia a Icardi, 8^ rete per il colombiano Bacca alla seconda marcatura consecutiva. Per quanto riguarda le statistiche inerenti al match, salta all'occhio il dato sul possesso palla: 37% Torino, 63% Milan; sul 2 a 0 i padroni di casa hanno lasciato troppa iniziativa agli avversari fino a subire la beffarda rimonta. Parate: 4 Hart, 5 Donnarumma; entrambi i portieri si sono rivelati decisivi in diverse occasioni, con l'estremo difensore rossonero che ha parato il tiro dagli undici metri a Ljajic e quello granata che ha negato il gol a Suso. Tiri in porta: 9 Torino, 7 Milan; questo dato è frutto delle squadre piuttosto lunghe in mezzo al campo per gran parte del match. Occasioni da gol: 11 Torino, 10 Milan; se c'è una squadra che ha dei rimpianti è sicuramente quella di Mihajlovic, consapevole di aver gettato al vento una grossa chance di battere il Milan, a fine gara il tecnico serbo ha riversato tutta la sua rabbia e frustrazione sul back-drop utilizzato per le interviste, distruggendolo letteralmente. Parità anche nei tiri dalla bandierina, 7 a 7. Oltre all'ammonizione con la diffida, l'altra macchia sulla serata di Belotti (che salterà la prossima gara contro il Bologna) è rappresentata dai 7 palloni persi, anche se tutti nella trequarti avversaria.

LE DICHIARAZIONI - Al termine della gara il centrocampista del Milan, Andrea Bertolacci, è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport: "Dispiace per i tre punti mancati, abbiamo regalato il primo tempo agli avversari. Nella ripresa è stata una partita molto diversa, abbiamo giocato da Milan cercando la vittoria, poi alla fine è arrivato il pareggio. Nella prima mezz'ora meglio il Torino, poi si è visto un gran Milan. Sapevamo che questa era una partita importante perché tutte le dirette avversarie hanno vinto, non siamo riusciti a fare bottino pieno e ci dispiace perdere contatto dalle prime ma dobbiamo accontentarci considerando che perdevamo 0-2. Quando si vince è ancora più bello, ma personalmente sto attraversando un buon periodo, adesso mi manca solo la continuità ma grazie alla fiducia del mister posso trovarla".

Le dichiarazioni del tecnico del Milan, Vincenzo Montella, ai microfoni di Sky Sport: "Oggi abbiamo visto almeno tre Milan, è stata una partita indecifrabile per certi versi. Abbiamo iniziato bene guidando il gioco con personalità, gli avversari avevano più temperamento e ci hanno messo poi in difficoltà. Sullo 0-2 abbiamo alzato i ritmi e nella ripresa siamo arrivati al pareggio meritatamente. Nell'ultimo terzo di gara entrambe le squadre hanno giocato a viso aperto e poteva uscire fuori qualsiasi risultato. L'ambizione, il sogno e il lavoro possono portarci a fare 90 minuti ad alto livello, se ci riusciamo a tratti non vedo perché non possiamo farlo dall'inizio alla fine, è una questione di testa e in qualche modo ci arriveremo. Vedendo la classifica direi che è tutto aperto, con poco più puoi arrivare in Champions League e con poco meno puoi essere fuori da tutto, l'importante è rimanere in lotta fino all'ultimo per un post in Europa".

Ai microfoni di Sky Sport il tecnico del Torino, Sinisa Mihajlovic, non le manda a dire: "Non sono arrabbiato, ma infuriato e anche molto deluso perché continuiamo a sprecare occasioni e a buttare via punti. Pareggiare oggi è stato folle, sul 2 a 0 abbiamo sbagliato il rigore commettendo gli stessi identici errori dopo aver dimostrato che giocando in una certa maniera possiamo mettere in difficoltà chiunque. Ci siamo abbassati troppo e quando abbiamo rialzato la testa era troppo tardi. Mi rode perché non siamo riusciti a compiere il salto di qualità definitivo. È un problema di testa, di personalità, di saper gestire certi momenti nella partita perché ci può stare che la squadra avversaria ti metta in difficoltà, ma non puoi pensare solamente a difendere, devi gestire meglio il pallone addormentando la partita. In questa maniera non vinceremo mai le partite". (Stefano Belli)

