Australian Open 2017/ Diretta Seppi-Kyrgios, Lorenzi-Troicki info streaming video e tv, orario delle partite (tennis, oggi 18 gennaio)

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2017: SEPPI-KYRGIOS, LORENZI-TROICKI INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (TENNIS, OGGI 16 GENNAIO) - Seppi-Kyrgios e Lorenzi-Troicki: agli Australian Open 2017 i nostri giocatori cominciano a fare sul serio e, nella terza giornata che apre il secondo turno (inizio consueto alle 11 locali, la una della mattina di mercoledì in Italia), gli unici reduci in questa parte del tabellone (quella alta) devono affrontare delle teste di serie. Il compito più impervio spetta certamente a Andreas Seppi: l’altoatesino deve vedersela con Nick Kyrgios, non solo padrone di casa ma anche giocatore già entrato nei primi 13 al mondo e che lo Slam di Melbourne lo ha già vinto, anche se a livello juniores (eravamo nel 2013).

Il ventunenne fa del servizio e degli scambi il più corti possibile il suo punto di forza; viceversa, se attaccato anche mentalmente fa ancora molta fatica. Una possibilità in più ce l’ha Paolo Lorenzi, anche se il suo avversario è testa di serie numero 29 ed è Viktor Troicki, uno che in carriera non ha mai avuto grandissimi risultati (ha vinto tre tornei 250) ma è piuttosto regolare, come dimostrano le cinque volte in cui ha raggiunto gli ottavi in uno Slam (e per altre cinque volte è comunque arrivato al terzo turno).

Come dicevamo, Seppi e Lorenzi sono gli unici italiani rimasti nelle due porzioni del tabellone; la prima giornata degli Australian Open 2017 ha già mietuto vittime importanti, su tutte Simona Halep ma, guardando bene, anche una Daria Kasatkina che sembrava sul punto di centrare il grande risultato (sono poi caduti giocatori come Pablo Cuevas e Lucas Pouille). Oggi tornano in campo i numeri 1: attenzione al match di Andy Murray, che deve sfidare Andrey Rublev. Diciannove anni, il russo è uno dei talenti in maggiore evidenza tra quelli ancora in erba, il ranking non lo aiuta (è numero 152) ma di lui si parla benissimo, a patto che limiti gli eccessi di foga e nervosismo sul campo.

Per Angelique Kerber c’è il derby tedesco con Carina Witthoeft, con cui ha giocato due anni consecutivi a Wimbledon: nel 2015 la fece fuori con doppio 6-0, l’anno scorso fu 7-6 6-1 ma l’attuale numero 1 del mondo dovette annullare una serie di set point in un primo parziale infinito. Troveremo al secondo turno anche Marin Cilic, impegnato in un bel secondo turno contro Daniel Evans; e le due teste di serie reduci da maratone al quinto set, ovvero Stan Wawrinka che sfiderà Steve Johnson (aria di upset) e Kei Nishikori che invece se la vedrà con Jeremy Chardy, uno che ha giocato qualche Slam entrando nel seeding.

In campo femminile grande curiosità per vedere cosa riuscirà a fare la trentaseienne Venus Williams, impegnata contro Stefanie Voegele; per Elina Svitolina, testa di serie numero 11, c’è quella Julia Boserup che ha battuto la Schiavone mentre Garbine Muguruza se la vedrà con Samantha Crawford, la cui vittoria su Lauren Davis - che era reduce dal titolo di Auckland, primo in carriera a livello Wta - ha certamente destato sorpresa. In ogni caso ci attende un’altra lunga nottata per gli Australian Open 2017: siamo solo all’inizio, ma la competizione è già serrata e le emozioni non hanno tardato ad arrivare.

Ricordiamo che la diretta tv degli Australian Open 2017 è sui due canali Eurosport ed Eurosport 2; tutti coloro che non fossero in possesso di televisore potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video tramite gli abbonamenti alla pay tv del satellite (con l’applicazione Sky Go) e del digitale terrestre (Premium Play) oppure con Eurosport Player che richiede tuttavia il pagamento di una quota in abbonamento. Non mancate poi di visitare il sito ufficiale del torneo: www.ausopen.com, con le corrispettive pagine sui social network che sono facebook.com/AustralianOpen e, su Twitter, @australianopen.

(Claudio Franceschini)

