Camerun-Guinea Bissau/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato (oggi, Coppa d’Africa 2017 girone A)

DIRETTA CAMERUN-GUINEA BISSAU: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA D'AFRICA 2017 GIRONE A) - Camerun-Guinea Bissau, che sarà diretta dall'arbitro Youssef Essrayri (Tunisia), si gioca alle ore 20 di mercoledì 18 gennaio - allo Stade d'Angondjé - per la seconda giornata del girone A di Coppa d'Africa 2017. Si tratta di un incontro deciso per le sorti di un raggruppamento che si presenta quanto mai equilibrato. Infatti, la classifica generale vede tutte le compagini ed ossia Camerun, Guinea-Bissau, Burkina Faso e Gabon, appaiate ad un punto peraltro con lo stesso numero di gol segnati ed incassati.

Il Camerun nella gara di esordio ha pareggiato per 1-1 con il Burkina Faso non riuscendo a difendere la rete dell’illusorio vantaggio realizzata da Moukandjo al minuto 35 dopo una pregevole azione personale. Nella ripresa il Burkina Faso ha sfruttato alcune evidenti falle presenti nell’assetto difensivo del Camerun trovando il pareggio con Dayo al minuto 75 su assist di Kone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI COPPA D'AFRICA 2017

Decisamente migliore l’inizio della Guinea – Bissau che ha saputo fermare sull’1-1 il più quotato Gabon che tra le proprie fila annovera diversi giocatori di spessore internazionale come il centrocampista della Juventus Mario Lemina e soprattutto l’attaccante – goleador del Borussia Dortmund, Pierre Aubameyang. Per la cronaca la Guinea – Bissau si era ritrovata in svantaggio per effetto del gol proprio di Aubameyang ma ha saputo reagire trovando il pareggio nei minuti di recupero con Soares su assist del talentuoso Zezinho. Per quanto concerne i precedenti tra le due Nazionali, ci sono stati soltanto due incontri ufficiali relativi sempre alle qualificazioni per la Coppa D’Africa avvenuti nel 2012 con doppia vittoria per 1-0 per il Camerun.



Passando alle probabili formazioni, il commissario tecnico del Camerun, il belga Broos, dovrebbe confermare il 4-4-2 utilizzato nella gara d’esordio. In porta Ondoa mentre la linea difensiva si dovrebbe andare a comporre con Oyongo sulla corsia destra, nel mezzo Teikeu e Mabouka mentre il compito di offrire protezione e spinta sulla corsia mancina sarà affidato a Ngadeu – Ngadjui. A centrocampo nel mezzo ci dovrebbero essere le conferme di Siani e Bassogog anche se per quest’ultimo ci potrebbe anche essere l’ipotesi panchina a vantaggio di Ekambi. Sulla desta N’Jie è in ballottaggio con Salli mentre sulla corsia mancina confermato Mandjeck. In avanti sarà ancora una volta Zoua il partner di Moukandjo quest’ultimo autore già di un gol in questa edizione della Coppa d’Africa.

La Guinea-Bissau allenata dal commissario tecnico Cande si dovrebbe disporre sul rettangolo di gioco con un 4-2-3-1 molto accorto in fase di non possesso con ben 10 giocatori dietro la linea della palla. In porta Mendes mentre nel pacchetto arretrato ci dovrebbero essere Soares a spingere sulla corsia destra, nel mezzo Agostinho e Ruidinilson mentre sull’out mancino spazio a Dabo. A centrocampo c’è un ballottaggio tra Nunes Fernandes e Piqueti mentre è certo del posto Nanissio, giocatore quest’ultimo fondamentale per l’equilibrio tattico. A dare supporto alla punta centrale Camara ci saranno Silva sul centrodestra, Mendes nel mezzo mentre sul centrosinistra per il commissario tecnico c’è il dubbio se puntare ancora su Junior come successo nella prima gara della manifestazione continentale oppure dare spazio ad Aldair.



Dal punto di vista tattico, ci sono tutte le premesse per assistere ad un match nel quale la Guinea – Bissau prova a soffocare tutte le fonti di gioco del Camerun per poi colpire in contropiede magari sfruttando alcuni possibili spazi che potrebbero essere lasciati. Dal proprio canto il Camerun dovrà stare attento a tenere una disposizione equilibrata evitando di rendere la vita facile ad una formazione non semplice da superare come la Guinea – Bissau che è peraltro molto brava nel far giocare male i propri avversari.



Per l’agenzia di scommesse Snai, l’incontro tra il Camerun ed il Guinea – Bissau dovrebbe vedere una facile vittoria da parte del Camerun però con il minimo delle reti. Infatti, l’evento 1 è stato fissato ad una quota di 1,50 contro l’evento X che viaggia sul 3,70 ed il 2 che addirittura è salito a 6,50. Inoltre, l’evento Under 2,5 ed ossia un totale di gol segnati al massimo pari a 2 si attesta a 1,55 contro il 2,25 dell’Over 2,5. Infine, per la Snai poche chance per la Guinea-Bissau di fare gol con l’evento NoGoal a 1,53 contro il 2,30 dell’evento Gol.

Camerun-Guinea Bissau sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports, come tutte le partite di Coppa d'Africa: appuntamento perciò sul canale 204 per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite, con la possibilità di assistere alla gara anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone con la diretta streaming video attivabile grazie all'applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI COPPA D'AFRICA

© Riproduzione Riservata.