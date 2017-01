Diretta/ Innsbruck-Piacenza. Info streaming video e tv, orario e risultato live (volley maschile Cev Cup, oggi 18 gennaio 2017)

DIRETTA HYPO TIROL INNSBRUCK-LPR PIACENZA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (VOLLEY MASCHILE, CEV CUP, OGGI 18 GENNAIO 2017) – Innsbruck-Piacenza diretta dagli arbitri Dimachi e Marques Ferreira, è al partita in programma oggi 18 gennaio 2017 alle ore 19.00 presso Universitätssporthalle della città austriaca, valida per il girone di ritorno dei sedicesimi di finale cella Cev Cup di volley maschile. La partita di questa sera si giocherà infatti in casa degli avversari dei Lupi, in Austria dopo il roboante tre a zero con il quale gli emiliani hanno battuto Innsbruck, facendo quindi rispettare i favori del pronostico che li vedevano partire avvantaggiati alla vigilia. Nonostante la formazione di Innsbruck stia infatti vivendo un discreto momento di forma, con quattro vittorie consecutive ottenute tra il campionato austriaco e la MEVZA, la lega mitteleuropea alla quale il club partecipa, in campo internazionale una squadra come Piacenza sembra ancora dotata di carisma e qualità in più per ottenere il passaggio del turno.

Per Piacenza il 2017 è iniziato bene, solo vittorie a parte il ko contro Trentino che rappresenta comunque il top del volley italiano in questo momento: la formazione di Giuliani è reduce da due vittorie consecutive in trasferta in impegni ufficiali, in Coppa Italia contro Perugia e in campionato contro Milano. Successo che ha permesso alla compagine emiliana di assestarsi al sesto posto in classifica, in piena zona play off anche se il treno di testa, con Lube Civitanova, Perugia, Trentino e Modena, è ancora parecchio distante. Dalla CEV Cup potrebbe dunque arrivare l'opportunità per vivere un sussulto molto importante in questa stagione.

Il cammino delle due formazioni in questa stagione è stato abbastanza lineare, con gli austriaci del Tirol che hanno vissuto alti e bassi con sconfitte soprattutto causate dagli impegni in campo internazionale, mentre come detto sul fronte interno si stanno ben comportando anche nel periodo più recente. Piacenza è squadra volenterosa, che ancora non può competere ai massimi livelli nel campionato italiano che resta comunque un punto di riferimento molto importante per tutta la pallavolo europea.

Confrontarsi settimana dopo settimana contro squadre che mirano ad arrampicarsi anche sul tetto continentale è comunque stimolante, e la compagine emiliana, risultato dopo risultato, ha comunque dimostrato di valere i play off e di sapersi far rispettare anche al cospetto delle grandi, anche se come detto trasferte come quella sul campo di Trentino hanno dimostrato che il gap con le migliori è ancora sensibilmente importante. In trasferta Piacenza ha evidenziato le difficoltà maggiori nel periodo più recente, perdendo quattro partite negli ultimi due mesi contro Vibo Valentia, Perugia, Verona e appunto Trentino in campionato: un dato che deve essere da monito per la trasferta austriaca.

Innsbruck e Piacenza si trovano di nuovo di fronte a due settimane dalla partita d'andata vinta con un secco tre a zero dagli italiani, in quella che rappresenta una sfida inedita nel tabellone delle coppe europee di volley. In questa CEV Cup Piacenza è partita dai trentaduesimi di finale, eliminando i bielorussi dello Stroitel Minsk. Il Tirol Innsbruck è arrivato a giocarsi i sedicesimi di questa competizione partendo invece dalla fase eliminatoria della Champions League di volley, dalla quale è stato eliminato dai tedeschi del Friedrichshafen.

Ricordiamo infine che il match tra Innsbruck e Piacenza non sarà trasmesso in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti la diretta streaming video della partita di Cev Cup. Consigliamo pertanto di consultare il situo ufficiale della competizione all’indirizzo www.cev.lu, per rimanere aggiornati sul risultato e le statistiche della sfida.

