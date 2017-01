Diretta/ Trento-Loimaa: info streaming video e tv, orario e risultato live (volley maschile, Cev Cup, oggi 18 gennaio 2017)

DIRETTA DIATEC TRENTINO-HURRIKAANI LOIMAA: INFO STREAMING VIDEO, ORARIO E RISULTATO LIVE (VOLLEY MASCHILE, CEV CUP, OGGI 18 GENNAIO 2017) – Trento-Loimaa, diretta dagli arbitri Lopes Pinto e Nikolic è la partita in programma per oggi 18 gennaio 2017 alle ore 20.30 presso il PalaTrento e valida per il girone di ritorno dei sedicesimi di finale della Cev Cup di volley maschile. Quella di questa sera potrebbe essere già definita una missione quasi compiuta per Giannelli e compagni, che nella gara di andata sempre contro i finlandesi si sono imposti per ben 3-0. Trento dovrà vincere con ogni punteggio oppure perdere per 3-2: ricordiamo che per le vittorie non al tie break vengono assegnati tre punti, mentre per le vittorie per 3-2 vengono assegnati due punti. In caso di parità di punteggio si gioca il golden set: anche in casi estremi dunque, i trentini giocherebbero il golden set in casa, con l'aiuto del pubblico. Il compito sembra essere ormai fatto, con gli ottavi di finale ormai ad un passo.

Angelo Lorenzetti ha già in mente la formazione da schierare per questo importante incontro: Massimo Colaci sarà il libero titolare, che sta facendo davvero bene. Simone Giannelli andrà invece in palleggio: l'abilità di schiacciatore permette ovviamente di avere un attaccante aggiunto a Trento. Antonov potrebbe andare ad occupare la posizione di opposto, mentre Filippo Lanza e Urnaut potrebbero andare a muro. Occhio però al turnover: il campionato si avvicina e dunque servirà far rifiatare i più utilizzati fino a questo momento, tra cui quelli impegnati nella nazionale, che arrivano da un estenuante torneo olimpico svoltosi a Rio de Janeiro.

Van de Voorde andrà in attacco. Per quanto riguarda i finlandesi dell' Hurrikaani Loimaa, Jesse Mantyla dovrebbe essere il libero titolare. Johannes Laine e Harrison Peacock si giocheranno invece una maglia da titolare per il posto di palleggiatore. Tuomas Koppanen, Matti Oivanen e Karri Kutinlahti si giocheranno due posti al centro del muro, per cercare di arginare l'attacco dei padroni di casa. Eero Eemeli Kouki, Henry Kartano e Akseli Haltia andranno in attacco per cercare di ribaltare la situazione.

Quest sera al PalaTrento vedremo sicuramente un match molto tirato sin dai primi minuti tra Trento e Loimaa: gli ospiti cercheranno sin dai primi minuti di premere sull'acceleratore, anche perché non sarà facile ribaltare il punteggio per cercare la qualificazione al turno successivo. Vedremo dunque un muro alto e la forzatura sulle battute, che in questo momento della pallavolo moderna sono alla base di una buonissima prova in attacco. Servizio e contrattacco, per cercare di mettere non poca pressione ai padroni di casa. Trento sicuramente approccerà in maniera più leggera, ma comunque cercherà di arginare le giocate dei finlandesi.

Ricordiamo in oltre il ruolo di Simone Giannelli, che sta attraversando un periodo di forma fantastico: il palleggiatore della nazionale italiana è sicuramente il punto di forza di questa squadra, in quanto porta tantissimi punti grazie al suo modo di attaccare. Il suo passato da schiacciatore è sicuramente un’arma in più per poter andare avanti in questa competizione. Occhio anche agli scivoloni, che possono sempre nascondersi in partite come queste come abbiamo già visto contro Perugia domenica scorsa in campionato: ma Trento sa benissimo che può vincere in qualsiasi momento.

Ricordiamo infine che la sfida tra Trento e Loimaa, valido per i sedicesimi di finale della Cev Cup non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono stati fornite indicazioni riguardanti la diretta video streaming della sfida. Consigliamo perciò di collegarsi al sito ufficiale della Cev Cup, all’indirizzo www.cev.lu, per rimanere aggiornati sul risultato e le statistiche del match.

