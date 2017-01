Gabon-Burkina Faso/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato (oggi, Coppa d’Africa 2017 girone A)

DIRETTA GABON-BURKINA FASO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA D'AFRICA 2017 GIRONE A) - Gabon-Burkina Faso diretta dall'arbitro Bakary Papa Gassama (Gambia); in programma mercoledì 18 gennaio alle ore 17, presso lo Stade d'Angondjé è valida per la seconda giornata del girone A di Coppa d'Africa 2017. Si tratta per entrambe del secondo impegno nella competizione in un girone altamente combattuto ed aperto a tutte le possibili soluzioni.

Infatti, la classifica generale vede tutte e quattro le squadra appaiate ad un punto. La Nazionale del Gabon nella prima gara ha affrontato la Guinea Bissau pareggiando con il punteggio di 1-1. Un mezzo passo falso per il Gabon che pure aveva trovato la rete del vantaggio al minuto numero 53 con il suo giocatore più rappresentativo: Pierre Aubameyang su assist di Bounga.

Uguale responso anche il Burkina Faso che tuttavia ha compiuto una vera e propria impresa inchiodando il più quotato Camerun sull’1-1 finale per effetto della rete realizzata da Dayo al 75’ e grazie alla quale ha risposto al vantaggio di Moukandjo. Complessivamente il Gabon e la Burkina Faso si sono affrontate in 6 occasioni per un bilancio che racconta di 3 vittorie del Gabon, 2 pareggi ed una sola affermazione per la Burkina Faso. L’ultima sfida tra le due Nazionali è andata in scena nel mese di gennaio del 2015 nell’ambito della Coppa D’Africa con vittoria del Gabon per 2-0 con gol di Aubameyang e Evouna.



Per quanto concerne le probabili formazioni, il Gabon allenato dal commissario tecnico di origini spagnole Camacho, dovrebbe confermare un 4-2-3-1 molto offensivo e propositivo. In porta Ovono mentre l’assetto arretrato dovrebbe prevedere l’utilizzo di Tandjigora al fianco di Appindangoye nel mezzo, Obiang a spingere sulla corsia laterale destra mentre Ecuele Manga sarà titolare dell’altra corsia. Davanti alla difesa per assicurare filtro e geometrie ci sarà lo juventino Mario Lemina in coppia con Evouna. In avanti il finalizzatore è l’asso del Borussia Dortmund Aubameyang al cui supporto dovrebbero esserci Ndong sul fronte sinistro, Bouanga nel mezzo e Palun sulla destra.

Il commissario tecnico portoghese Duarte ha scelto per il Burkina Faso uno schieramento basato sul 4-2-3-1 con Kouakou a difendere i pali. Terzino destro Coulibaly, dall’altro lato ci dovrebbe essere Dayo e nel mezzo la coppia composta da Malo e Kone. Davanti alla difesa due elementi dotati di ottime credenziali in fase di palleggio come Pitropia e Traore mentre a sostegno dell’unica punta Nakouma ci saranno tre trequartisti come Abodu Traore, Bertrand Traore e Kabore incaricati non solo di dare sostegno in fase offensiva ma anche equilibrio nella fase di non possesso.



Da un punto di vista tattico ci attendiamo un match molto chiuso con il Burkina Faso che proverà a non lasciare eccessivo spazio a Pierre Aubameyang che a campo aperto sarà essere devastante. Dal proprio canto il Gabon proverà a far saltare l’assetto difensivo del Burkina Faso aggirando il muro sulle corsie laterali con veloci cambi da zona all’altra.



Per questo impegno la compagnia di scommesse Snai propone delle quote che evidenziano come i favori del pronostico siano dalla parte del Camerun anche se non in maniera accentuata. Infatti, l’eventuale successo del Camerun è quotato 2,10 contro il 3,00 per il possibile pareggio mentre la vittoria del Burkina Faso verrebbe pagata 3,65 volte la posta in palio.

Gabon-Burkina Faso sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports, come tutte le partite di Coppa d'Africa: appuntamento perciò sul canale 204 per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite, con la possibilità di assistere alla gara anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone con la diretta streaming video attivabile grazie all'applicazione Sky Go.

