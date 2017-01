Lazio-Genoa/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Rai, Coppa Italia 2017, oggi)

DIRETTA LAZIO-GENOA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (RAI 2, COPPA ITALIA 2017, OGGI) - Lazio-Genoa, diretta dall'arbitro Antonio Damato e si gioca mercoledì 18 gennaio alle ore 21.00, sarà una delle sfide valevoli per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2016-2017. Si troveranno di fronte due squadre chiamate ad affrontarsi in partita secca per vivere un sussulto extra ad un campionato che ha ancora molto da dire per i biancocelesti, ma decisamente meno, almeno per il momento, per i rossoblu.

La Lazio di Simone Inzaghi viaggia alla media di due punti a partita, ha iniziato il suo 2017 con due vittorie consecutive ma ha sempre il problema, in un campionato in cui si viaggia a medie altissime d'alta classifica, relativo agli scontri diretti con le grandi del campionato. In attesa di risolvere la questione, Simone Inzaghi in Coppa metterà in scena un turn over piuttosto ampio, dando spazio a quei giocatori che hanno trovato meno spazio finora in Serie A. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI LAZIO-GENOA LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY LAZIO-GENOA - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI COPPA ITALIA

Il Genoa di Juric invece si trova a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, ma troppo lontano dalle posizioni che potrebbero permettere di sognare la qualificazione in Europa. La Coppa Italia potrebbe quindi rivelarsi l'unica porta soddisfacente per vivere un sussulto in una seconda metà della stagione che potrebbe invece rivelarsi del tutto anonima per i grifoni.

Dopo aver per nettamente a Milano contro l'Inter, in una partita che pure era stata equilibrata fino a metà match, la Lazio ha iniziato nel migliore dei modi l'anno nuovo, andando a vincere in casa sia contro il Crotone, sia contro l'Atalanta in quello che era un vero e proprio scontro per l'Europa. In entrambi i match la formazione di Simone Inzaghi si è ritrovata a soffrire non poco per fare sua l'intera posta in palio, ma con grande determinazione ed in entrambi i casi grazie ad una rete decisiva di Ciro Immobile, è riuscita a mantenersi a un solo punto dal Napoli terzo, a quattro lunghezze dalla Roma seconda e a cinque dalla Juventus capolista, prossima avversaria in campionato e che dovrà comunque recuperare il match in trasferta a Crotone.

Momento invece nero per il Genoa in campionato con i rossoblu che, dopo aver vinto il 15 dicembre scorso il recupero contro la Fiorentina, sono andati incontro a quattro sconfitte consecutive in campionato. Dopo la clamorosa sconfitta casalinga contro il Palermo, i grifoni sono caduti anche contro il Torino, di nuovo in casa contro la Roma e poi sono crollati Cagliari domenica scorsa, un uno a quattro che ha aperto un vero e proprio stato di crisi.

Tra il 18 settembre del 2011 ed il 9 febbraio del 2015 la Lazio ha vissuto una fase assolutamente nera negli incontri ufficiali disputati contro il Genoa, con i rossoblu capaci di battere invariabilmente i biancocelesti in tutti i confronti di campionato, sia in casa sia in trasferta. Una serie di sette vittorie consecutive interrotta il 23 settembre del 2015, con la vittoria per due a zero conseguita dalla Lazio grazie alle reti messe a segno da Djordjevic e Felipe Anderson. Nel caso dell'ultimo successo genoano era stato invece Perotti, ora alla Roma, a siglare il gol vincente.

La Lazio ha vinto anche l'ultimo confronto in casa giocato il 20 novembre scorso, con gol di Felipe Anderson, Biglia su rigore e Wallace, mentre il Genoa aveva momentaneamente pareggiato con Ocampos. All'Olimpico le due squadre non pareggiano dal 23 novembre del 2008, quando Dabo pareggiò il vantaggio ospite siglato da Diego Milito. In Coppa Italia le due squadre si sono affrontate in tre occasioni, nel 1961, nel 1974 e nel 1975 (con andata e ritorno), con la Lazio che ha vinto tre confronti, pareggiando quello del 1974.

I due allenatori cambieranno parecchio le carte in tavola per quanto riguarda le due formazioni titolari: i bookmaker confidano sul fattore campo e sulle potenzialità della Lazio all'Olimpico, con vittoria interna quotata 1.65 da Bwin, mentre Bet365 propone a 3.90 l'eventualità che la partita finisca in pareggio e si protragga ai tempi supplementari e Paddy Power offre invece a 5.50 la vittoria genoana con relativo passaggio del turno in trasferta.

Lazio-Genoa, mercoledì 18 gennaio 2017 alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Rai Due, in chiaro per tutti gli appassionati che avranno anche la possibilità di vedere il match in diretta streaming video, collegandosi al sito rai.tv che trasmetterà lo streaming dell'incontro. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI LAZIO-GENOA LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY LAZIO-GENOA - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI COPPA ITALIA