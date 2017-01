Probabili formazioni/ Roma-Sampdoria: diretta tv, orario, le ultime notizie live (ottavi Coppa Italia 2016-2017)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-SAMPDORIA: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Roma-Sampdoria chiude il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia 2016-2017: gara secca con calcio d’inizio alle ore 21 di giovedì 17 dicembre. Sfida molto interessante tra due squadre che hanno sempre onorato il trofeo, giocando anche due finali l’una contro l’altra (tutte vinte dai giallorossi); oggi la Roma continua a sognare lo scudetto, mentre la Sampdoria ha perso smalto rispetto a un ottimo avvio di campionato e guarda decisamente da lontano le posizioni europee; una serata di riscatto per i blucerchiati, di avvicinamento a un altro obiettivo stagionale per i giallorossi. L’arbitro allo stadio Olimpico sarà il signor Gianpaolo Calvarese; in attesa che arrivi domani e dell’inizio di questa partita, possiamo andare a studiare in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Roma-Sampdoria.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Chiaramente Luciano Spalletti farà turnover: le sue dichiarazioni post-vittoria contro l’Udinese lasciano intendere che la squadra titolare non potrà sempre tirare la carretta, e tra poco torna l’Europa League. In porta ci sarà sicuramente Alisson; possibile utilizzo della difesa a tre con Rudiger e Juan Jesus che andrebbero a stringere al fianco di Manolas, possibile conferma come riferimento centrale (si gioca la maglia con Fazio). A centrocampo invece sembra essere arrivato il momento di Mario Rui, che giocherà come esterno sinistro: il portoghese finalmente mette minuti dopo il grave infortunio estivo, dall’altra parte agirà Bruno Peres mentre in mezzo ci sarà De Rossi (era squalificato in campionato) a fare coppia con quel Gerson che finora ha convinto poco, e che dunque ha un’altra occasione per provare a riscattarsi. Davanti la coperta è corta: Perotti non recupera e Salah è in Coppa d’Africa, dunque a meno di utilizzare qualche giovane della Primavera (in panchina dovrebbe esserci Tumminello) potrebbe toccare a Francesco Totti, che ha già saggiato il campo domenica pomeriggio. Il capitano è in ballottaggio con Dzeko; alle spalle della prima punta scelte obbligate con Nainggolan chiamato ancora una volta ad essere titolare ed El Shaarawy che si dovrebbe posizionare sul centrosinistra, a formare dunque un modulo 3-4-2-1.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA - La Sampdoria cambia, anche se non del tutto: tanti titolari saranno in campo, per esempio il portiere Puggioni che dovrebbe essere confermato e almeno uno dei due centrali difensivi. Probabilmente Silvestre; a fargli compagnia uno tra Regini, che scalerebbe quindi al centro, e Palombo che potrebbe essere utilizzato dal primo minuto. Dubbi sulle corsie: a destra si potrebbe vedere il polacco Bereszynski, ultimo arrivato in casa blucerchiata, a destra invece Pavlovic sembra essere in vantaggio su Dodò ma Marco Giampaolo sceglierà all’ultimo. Il centrocampo ha sicuramente meno scelte: possibile maglia da titolare per Cigarini che agirebbe davanti alla difesa, al suo fianco invece sono pronti Linetty e uno tra Praet ed Edgar Barreto con Djuricic che difficilmente sarà in campo dal primo minuto ma potrebbe avere un cameo nel secondo tempo. Nel reparto offensivo invece Bruno Fernandes dovrebbe avere la meglio su Ricky Alvarez per occupare lo spot di trequartista; davanti partirà dal primo minuto Quagliarella che è partito dalla panchina domenica, mentre come altro attaccante sembra che ancora una volta Schick possa essere favorito sia su Muriel che su Budimir, che per altro la società starebbe cercando di piazzare altrove per la seconda metà della stagione.

ROMA-SAMPDORIA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Roma-Sampdoria, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2016-2017, sarà trasmessa come tutte le gare del torneo sulla televisione di stato: in questo caso l'appuntamento, in chiaro per tutti, sarà sul canale Rai Tre.