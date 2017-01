Risultati Coppa Italia 2017/ Livescore e tabellone in diretta: oggi Lazio-Genoa (ottavi Tim Cup, 18 gennaio)

RISULTATI COPPA ITALIA LIVESCORE IN DIRETTA: LAZIO GENOA E SASSUOLO CESENA. Dopo che l'Inter ha superato il Bologna ieri sera torna in scena anche oggi, mercoledì 18 gennaio 2017, la Coppa Italia stavolta con un doppio appuntamento. Si parte alle ore 17.30 dal Mapei Stadium di Reggio Emilia dove si gioca Sassuolo-Cesena. Un derby che mette di fronte due squadre molto diverse e ci mostra l'ultima squadra di Serie B rimasta nella competizione. La squadra di Eusebio Di Francesco dovrà alzare la testa dopo un periodo in cui tra un infortunio e l'altro sono arrivati davvero pochi punti in Serie A. Non va meglio alla squadra di Andrea Camplone, che sicuramente farà molto turnover per pensare all'imminente ritorno in campionato nel fine di questa settimana. La sera poi si gioca una gara dall'alto tasso tecnico tra la Lazio di Simone Inzaghi e il Genoa di Ivan Juric. Sarà una partita molto delicata per la quale è quasi impossibile fare un pronostico.

RISULTATI COPPA ITALIA LIVESCORE IN DIRETTA: L'INTER VOLA AI QUARTI - L'Inter di Stefano Pioli vola ai quarti di finale di Coppa Italia dopo aver superato il Bologna. Non è stata facile come si poteva pensare con la squadra nerazzurra che ha dovuto giocare centoventi minuti per andare avanti nella competizione. La gara era stata aperta da una rete in rovesciata di Murillo con l'immediato raddoppio di Palacio. Alla fine della prima frazione di gioco poi è arrivato il due a uno di Dzemaili che ha riacceso le speranze. Il Bologna ha trovato poi il clamoroso pareggio con Donsah a diciassette minuti dalla fine con l'Inter che le ha provate tutte senza riuscire a vincerla nei novanta minuti regolamentari. Nei supplementari poi è stato decisivo Antonio Candreva per il passaggio del turno. Ora i nerazzurri aspettano ai quarti di finale la vincente di Lazio-Genoa in una gara ancora unica che si giocherà a Milano.

RISULTATI COPPA ITALIA LIVESCORE IN DIRETTA: LE PARTITE DEGLI OTTAVI - Clamoroso a San Siro: il Bologna recupera l’Inter e arriva al 2-2 con il quale si andrà ai tempi supplementari per la prima volta negli ottavi di finale di Coppa Italia. Blerim Dzemaili, con tanta fortuna, aveva accorciato le distanze nel finale del primo tempo; un gol provvidenziale, perchè nella ripresa l’Inter ha sprecato ottime occasioni per allungare nuovamente e al 73’ è stata punita dal gol di Godfred Donsah, bravo a seguire l’azione sviluppatasi sulla corsia sinistra e infilare Carrizo. Subito dopo il Bologna ha avuto l’occasione per trovare addirittura il terzo gol ma ha sbagliato il cross, dall’altra parte Eder tutto solo ha messo in mezzo un pallone troppo forte perchè Icardi, pure a due passi dalla porta e con Da Costa fuori gioco, potesse metterlo dentro. Nel finale di partita le squadre si sono inevitabilmente allungate e ogni occasione è diventata potenzialmente un’opportunità per trovare il gol che sarebbe stato risolutivo; al minuto 87 Eder, con la classica azione a rientrare da sinistra, ha schiacciato troppo il destro terminato fuori. Pressione dell’Inter nei minuti di recupero, palloni interessanti messi in area di rigore ma senza mai trovare la giusta precisione per il colpo del ko. A San Siro terminano i tempi regolamentari e si va dunque ai supplementari.

RISULTATI COPPA ITALIA LIVESCORE IN DIRETTA: LE PARTITE DEGLI OTTAVI - Inter-Bologna è 2-1 al termine del primo tempo. Un gol clamoroso di Jeison Murillo sblocca Inter-Bologna e consegna ai nerazzurri un meritato vantaggio all’intervallo, ampliato poco prima del fischio finale della frazione ma cno partita riaperta al 43’: Stefano Pioli è un po’ più vicino alla qualificazione ai quarti di Coppa Italia dopo un primo tempo giocato sempre all’attacco e nel quale, pur senza aver costruito grandi opportunità, la sua squadra ha tenuto in mano il pallino del gioco e si è più volte fatta vedere dalle parti dell’area del Bologna. Il gol che ha sbloccato la partita è un autentico capolavoro: l’Inter ha battuto un calcio d’angolo dalla destra, traiettoria di Joao Mario staccata dalla porta e verso il secondo palo dove Murillo si è coordinato alla grande e con una rovesciata pazzesca ha spedito il pallone all’incrocio alla destra di un Da Costa che non ha potuto nulla. Uno spettacolo per gli occhi, tanto che gli stessi compagni del difensore colombiano sono andati avanti ad applaudirlo anche dopo che avevano fatto ritorno nella loro metà campo; se vogliamo un episodio estemporaneo, grazie al quale però l’Inter si è portata in vantaggio. Al 39’ minuto è arrivato anche il raddoppio a firma di Rodrigo Palacio: ancora Joao Mario protagonista con una gran palla in verticale, dalla destra, per Palacio che, scattato sul filo del fuorigioco, ha controllato e infilato Da Costa con un preciso diagonale (anticipando anche Gabriel Barbosa che stava arrivando a rimorchio). Al 43’ come dicevamo il Bologna accorcia: ripartenza fulminea dopo un colpo di tacco sbagliato da Gabigol nell’area avversaria, il pallone arriva sui piedi di Blerim Dzemaili che controlla, si gira e trova un destro senza troppe pretese che però, deviato dal piede di Kondogbia, diventa imparabile per Carrizo. Nel secondo tempo dunque ci attendono altre emozioni.

RISULTATI COPPA ITALIA LIVESCORE IN DIRETTA: LE PARTITE DEGLI OTTAVI - Torna la Coppa Italia, tornano gli ottavi di finale: archiviati i primi quattro risultati - la scorsa settimana - a minuti Inter e Bologna saranno in campo a San Siro per la prima sfida di questa settimana. Come abbiamo già detto la vincente giocherà poi contro la vincente di Lazio-Genoa; i nerazzurri in ogni caso sono certi della loro presenza a San Siro qualora dovessero accedere ai quarti, avendo la testa di serie più alta tra le quattro squadre che occupano questa parte del tabellone. E’ la serata di Gabigol che per la prima volta gioca come titolare con la maglia dell’Inter; è la serata di tante seconde linee che avranno un’occasione per mettersi in mostra e dare risposte importanti ai loro allenatori. Può essere la serata del Bologna, che sogna di fare lo scherzetto a Stefano Pioli che per quasi due anni e mezzo ha allenato al Dall’Ara con ottimi risultati; e può essere la serata dell’Inter, che dopo le cinque vittorie consecutive in campionato può definitivamente dimostrare di essere in corsa per grandi traguardi. Noi siamo pronti a dare la parola al campo: Inter e Bologna stanno per fare il loro ingresso sul terreno dello stadio Giuseppe Meazza, appuntamento tra qualche minuto per vedere come procede la partita e se il risultato all’intervallo si sarà già sbloccato.

RISULTATI COPPA ITALIA LIVESCORE IN DIRETTA: LE PARTITE DEGLI OTTAVI - Siamo sempre più vicini al calcio d’inizio di Inter-Bologna. Gli ottavi di Coppa Italia stanno per conoscere il quinto degli otto risultati di questo turno, e dunque anche la quinta strada che proseguirà la sua marcia: un raffronto con lo scorso anno ci dice che il Bologna a questo punto del torneo era già fuori dai giochi, mentre l’Inter aveva incrociato il Cagliari e lo aveva battuto 3-0 con i gol di Rodrigo Palacio, Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Inter che sarebbe poi arrivata fino alla semifinale, eliminando il Napoli e costringendo la Juventus ai calci di rigore nonostante avesse perso 3-0 all’andata; i nerazzurri però non giocano una finale dal 2011, quando con Leonardo avevano vinto quello che al momento è l’ultimo trofeo messo in bacheca. Agli ottavi l’Inter aveva battuto 3-2 il Genoa (doppietta di Eto’o e sigillo di Mariga), poi aveva eliminato ancora il Napoli (ai rigori, decisivo l’errore di Lavezzi) e in semifinale aveva battuto la Roma, facendo valere la rete di Stankovic all’Olimpico (1-1 al ritorno con gol di Eto’o). La finale era stata giocata contro il sorprendente Palermo: ancora Eto’o con una doppietta e Diego Milito avevano consegnato la Coppa Italia all’Inter, che da allora è entrata in una spirale di cattivi risultati dalla quale forse si sta risollevando ora che Stefano Pioli è approdato in panchina.

RISULTATI COPPA ITALIA LIVESCORE IN DIRETTA: LE PARTITE DEGLI OTTAVI - Nei risultati degli ottavi di finale di Coppa Italia fino ad ora ha resistito il fattore campo: le squadre che hanno giocato in casa si sono tutte qualificate per i quarti. Prima il Napoli, poi Fiorentina e Chievo, infine il Milan: nessuna partita è stata banale e soltanto i partenopei sono andati oltre la singola rete di scarto, ma intanto il tabellone ha premiato le squadre con la testa di serie più alta. In attesa di scoprire se sarà così anche questa sera tra Inter e Bologna, torna di attualità l’annosa questione: è la formula giusta per la Coppa Italia? Gian Piero Gasperini, dopo aver perso sul campo della Juventus, senza alcun tipo di polemica ha rimarcato come le big traggano diversi vantaggi, non solo quello di iniziare il loro percorso dagli ottavi ma anche quello di avere appunto la possibilità di giocare almeno il turno di esordio in casa. Ovviamente non si può negare che questo corrisponda a verità: forse avrebbe più senso invertire i campi, così da riequilibrare il turno, oppure fare in modo che le grandi (al momento le prime otto classificate del campionato precedente) giochino se non altro qualche turno prima. Questo si sposerebbe poco con un calendario molto fitto (esempio: Napoli, Juventus e Fiorentina saranno presto impegnate in Europa). La soluzione non è immediata, per il momento si prosegue con questa formula.

RISULTATI COPPA ITALIA LIVESCORE IN DIRETTA: LE PARTITE DEGLI OTTAVI - Siamo sempre più vicini a Inter-Bologna, che aprirà la seconda settimana negli ottavi di Coppa Italia: vale la pena dunque dare uno sguardo approfondito al tabellone, che come sappiamo è già formato fino alla finale del 2 giugno prossimo. L’Inter, in caso di vittoria, si troverebbe di fronte una tra Lazio e Genoa: sarebbe affascinante la sfida con i biancocelesti, che hanno vinto per l’ultima volta la coppa nel 2013 vincendo il derby contro la Roma, e che in generale sono sempre riusciti a onorare al meglio il trofeo. Sarebbe invece una sorta di inedito la partita tra Bologna e Genoa, due outsider; il Grifone agli albori del torneo aveva vinto il titolo nel 1937 battendo in finale la Roma (1-0) e poi era tornata a disputare la partita per la coppa nel 1940, questa volta perdendola per 1-0 contro la Fiorentina. Da allora il Genoa non gioca una finale di Coppa Italia, e sono passati 77 anni; il Bologna la coppa l’ha vinta due volte, nelle uniche finali giocate (1970 e 1974). Per quanto riguarda il fattore campo nei quarti, l’Inter ce l’avrebbe garantito qualunque sia la sua avversaria, avendo la testa di serie più alta; la Lazio dunque giocherebbe all’Olimpico solo in caso di scontro con il Bologna, che a prescindere da come finirà domani sera saprà, in caso di qualificazione, di dover comunque giocare un’altra trasferta visto che contro il Genoa dovrebbe comunque andare a Marassi (il Grifone ha testa di serie 11, è invece 14 quella del Bologna).

RISULTATI COPPA ITALIA LIVESCORE IN DIRETTA: LE PARTITE DEGLI OTTAVI - La Coppa Italia 2016-2017 torna con le ultime quattro partite degli ottavi di finale: si giocherà ancora in gara secca in casa della squadra con la testa di serie più alta nel tabellone; agli ottavi di finale entrano in scena le big, che come da consuetudine hanno saltato i primi turni. Quattro le abbiamo già viste in azione, dal momento che il programma si articola su due settimane, dunque nella tre giorni compresa tra martedì 17 e giovedì 19 gennaio assisteremo alle quattro partite che completeranno il quadro delle squadre qualificate per i quarti. Questa sera si parte alle ore 21.00 con Inter-Bologna, mercoledì avremo Sassuolo-Cesena alle ore 17.30 e Lazio-Genoa alle ore 21.00, giovedì sempre alle ore 21.00 ci sarà Roma-Sampdoria a chiudere gli ottavi.

Si parte dunque oggi a San Siro: riflettori puntati sull’Inter, che in Coppa Italia punterà a tornare a vincere un trofeo dopo cinque anni di astinenza iniziati dopo il successo del 2011 proprio in Coppa, che chiuse il memorabile ciclo culminato con il Triplete dell’anno precedente. Avversario il Bologna, che proverà a mettere a segno la sorpresa che settimana scorsa non è riuscita a nessuna delle quattro squadre impegnate in trasferta riaprendo il dibattito sulla formula della competizione, che favorisce le big concedendo loro il fattore campo nei turni in partita secca.

Nella serata di mercoledì assisteremo a due partite. Sassuolo-Cesena è un derby dell’Emilia Romagna fra due squadre che hanno altri pensieri: i neroverdi stanno vivendo una stagione tormentata da troppi infortuni; i romagnoli però stanno senza dubbio peggio, perché stanno facendo male in Serie B e rischiano di essere coinvolti nella lotta per non retrocedere in Lega Pro. La Coppa Italia sarà dunque una parentesi, sulla carta ambita soprattutto dal Sassuolo che potrebbe togliersi quelle soddisfazioni che in campionato mancano. In serata un Lazio-Genoa più stuzzicante: i biancocelesti di Simone Inzaghi stanno facendo bene in campionato e proveranno a diventare protagonisti anche in Coppa, ma il Genoa quando è in giornata può essere pericoloso per chiunque, Juventus e Milan insegnano…

Infine giovedì entrerà in scena anche la Roma, ultima delle big a fare la sua comparsa in questa Coppa Italia 2016-2017: per i giallorossi l'obiettivo è arrivare in doppia cifra visto che in bacheca hanno già nove successi nella manifestazione. Vale il discorso fatto per l'Inter: la Roma è favorita anche dal fattore campo, alla Sampdoria di marco Giampaolo toccherà il compito di provare a ribaltare le previsioni della vigilia, che l'anno scorso furono spesso ribaltate, fino alla semifinale raggiunta dall'Alessandria, squadra di Lega Pro. In questa stagione invece finora tutto è stato molto più normale, con Napoli, Fiorentina, Juventus e Milan che hanno conquistato la qualificazione ai quarti. Cosa succederà nella seconda metà degli ottavi?