Risultati Coppa d'Africa 2017/ Classifica aggiornata, diretta gol, livescore: secondo impegno per i padroni di casa (oggi 18 gennaio 2017)

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2017: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL, LIVESCORE. OGGI 18 GENNAIO 2017 - La Coppa d’Africa 2017 si sposta a Libreville: mercoledì 18 gennaio è la giornata dedicata alla seconda giornata del girone A. Come di consueto sono due le partite che si giocano, con gli stessi orari: alle ore 17 Gabon-Burkina Faso, alle ore 20 Camerun-Guinea Bissau. La situazione in classifica fino a questo momento è in totale equilibrio: le prime due partite sono terminate pari e sempre con il risultato di 1-1, dunque questa potrebbe essere una giornata determinante per sparigliare le carte oppure potrebbe consegnarci un’altra situazione ingarbugliata, con l’effetto di rendere decisivo l’ultimo turno che si giocherà il prossimo 22 gennaio (domenica).

Se proprio vogliamo dirla tutta, il Burkina Faso potrebbe avere un leggero vantaggio: è infatti la nazionale che ha già giocato contro il Camerun, sulla carta la formazione favorita per vincere il girone, e nell’ultima giornata dovrà invece sfidare la Guinea Bissau che per la prima volta si trova a una fase finale di Coppa d’Africa. Nella realtà questi discorsi lasciano il tempo che trovano: l’esordiente infatti ha fatto un figurone contro il Gabon riprendendolo nel recupero ma tenendogli testa, dall’altra parte i padroni di casa possono sempre contare sul proprio pubblico per superare i momenti più difficili e del Camerun abbiamo già parlato, con la postilla che i Leoni Indomabili devono dimostrare sul campo di avere qualcosa in più, e negli ultimi anni lo hanno fatto raramente. Insomma: questa è una giornata tutta da vivere, ma in una Coppa d’Africa che fino a questo momento ha regalato tanti pareggi potremmo davvero dover aspettare l’ultima giornata.

