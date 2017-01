Risultati Serie D/ Partite e classifica gironi A, H, I (recuperi 17^ e 18^ giornata, oggi 18 gennaio 2017)

RISULTATI SERIE D: PARTITE E CLASSIFICA GIRONI A, H, I (RECUPERI, OGGI 18 GENNAIO 2017) - Il campionato di Serie D 2016-2017 vive nella giornata di mercoledì 18 gennaio alcuni recuperi: si tratta più che altro delle partite valide per la prima giornata del girone di ritorno, che non si erano potute giocare a causa del maltempo abbattutosi soprattutto sul Centro e Sud Italia. Possiamo vedere nel dettaglio di che partite si tratta: alle 14:30 per il girone H si giocano Agropoli-Vultur Rionero, Anzio-Gelbison Cilento, Francavilla-Cynthia ed Herculaneum-Gravina; per il girone I invece Palmese-Cavese, mentre alle ore 15 si giocheranno Bisceglie-Picerno (girone H) e Sancataldese-Castrovillari (girone I). Non solo: sempre alle 14:30 verrà recuperata Casale-Legnano per il girone A, ma in questo caso si tratta d una partita che rientrava nel programma della diciassettesima giornata (l’ultima di andata).

CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE D E LA CLASSIFICA DEI GIRONI

Uno sguardo alle classifiche e a come potrebbero cambiare: il Bisceglie, reduce da due vittorie consecutive e quattro nelle ultime cinque, in ogni caso resterà secondo nel girone H ma può staccare la Nocerina (che ha perso nel fine settimana) e confermare il -1 nei confronti del Trastevere (sul campo sarebbero gli stessi punti ma il Bisceglie ne ha uno di penalizzazione). Bella occasione anche per il Gelbison Cilento, che attualmente occupa la quarta posizione e arriva da tre vittorie: potrebbe infatti agganciare lo stesso Bisceglie e dunque anche la Nocerina, ma lo stesso vale per il Gravina che gioca sul campo dell’Herculaneum, squadra che oggi potrebbe fare un bel salto andando ad occupare anche la settima posizione.

Resterà in ogni caso settimo il Francavilla che ha perso due delle ultime tre, ma andrebbe ad un punto dal Nardò avvicinando la zona playoff. La Cynthia invece vuole abbandonare l’ultimo posto in classifica, scavalcando il Madrepietra in caso di vittoria. Nel girone I invece c’è una grande occasione per la Cavese: quella di vincere la quinta partita consecutiva e agganciare in vetta l’Igea Virtus, che ha perso la scorsa domenica dopo due vittorie. Le altre squadre impegnate sono decisamente più indietro in classifica: la Palmese però con una vittoria si porterebbe al sesto posto al fianco del Pomigliano, il Castrovillari - già a +8 sulla coppia ultima in classifica - avvicinerebbe la Roccella ma resterebbe in ogni caso sedicesimo.

