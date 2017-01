Sassuolo-Cesena/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Coppa Italia, oggi 18 gennaio)

DIRETTA SASSUOLO-CESENA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE - Sassuolo-Cesena, diretta dall'arbitro Gianluca Rocchi, si gioca per gli ottavi di finale di Coppa Italia oggi pomeriggio mercoledì 18 gennaio, alle ore 17.30 al Mapei Stadium. Il Sassuolo di Eusebio di Francesco ospita il Cesena di Andrea Camplone: i neroverdi sono reduci dalla vittoria netta contro il Palermo, un 4-1 che riporta in alto la squadra emiliana e dà sicuramente una boccata d'ossigeno. La zona salvezza dista ormai undici punti e al momento il Sassuolo può dormire sogni tranquilli.

Il Cesena arriva dalla pausa invernale della Serie B: i bianconeri non scendono in campo dalla sfida contro il Verona, persa 3-0 nell'ultimo match del 2016. Ovviamente i favori del pronostico sono a favore dei padroni di casa, vista anche la differenza di categoria. Nella Coppa Italia e dunque nella gara secca, questo non vuol dire nulla: la corsa salvezza è l'obiettivo di entrambe, seppur in due tornei diversi. Ma ovviamente la competizione ad eliminazione diversa è una questione totalmente diversa.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI SASSUOLO-CESENA: LA PARTITA IN TEMPO REALE - CLICCA QUI PER I RISULTATI DI COPPA ITALIA

Eusebio Di Francesco non farà turnover, anche perché ha la grande possibilità di passare al turno successivo. Consigli dovrebbe andare in porta, con la conferma della coppia Letschert-Astori in difesa. Peluso e Lirola dovrebbero andare sulle corsie laterali. Aquilani sarà invece il fulcro del centrocampo, affiancato da Ragusa e Mazzitelli. In questo reparto il Sassuolo sembra avere il fiato corto, anche perché ci sono ben quattro infortunati che probabilmente non recupereranno per la sfida contro i bianconeri. In attacco Matri dovrebbe essere confermato dopo la doppietta contro il Palermo, con il giovane Ricci a sinistra. In forse Berardi, che potrebbe riposare: al suo posto infatti potrebbe andare Matteo Politano.

Anche il Cesena dovrebbe schierare i sui gioielli. In porta dovrebbe esserci Agliardi, mentre davanti a lui sono pronti a scendere in campo Ligi e Perticone. Balzano e Renzetti sono i candidati per andare ad occupare le corsie esterne. Anche Camplone schiererà un possibile 4-3-3: Schiavone dovrebbe andare in cabina di regia, mentre Kone e Cinelli vanno a supporto proprio del numero 8. Ciano e Garritano si giocheranno il posto da titolare, ma entrambi potrebbero essere schierati a supporto dell'unica punta, ovvero Djuric.

Occhio però a Rodriguez, che potrebbe scendere in campo nel corso del match. I bianconeri hanno già eliminato una squadra di serie A in questa competizione: contro l'Empoli il Cesena ha trovato la qualificazione agli ottavi di finale, vincendo 2-1 ai tempi supplementari.

Vedremo sicuramente una sfida a senso unico, con il Sassuolo che cercherà di fare la partita sin dari primi minuti. Infatti gli uomini di Eusebio di Francesco sanno benissimo di avere un' occasione unica per passare al turno successivo. Contro il Cesena vedremo ritmi alti sin dai primi minuti, anche perché ci sarà la possibilità di giocarsi il passaggio e andare a sfidare una tra Roma e Sampdoria.

Serve dunque una prova di forza sin dai primi minuti, per evitare brutte sorprese. I bianconeri, dal canto loro, sanno benissimo come giocarsela nelle sfide da dentro o fuori. Infatti abbiamo già ammirato il bel gioco degli emiliani quando sono in giornata: Camplone cercherà giustamente di chiudersi in difesa e quindi di diventare un 4-5-1 in fase di ripiegamento, per allargarsi a tre in fase di possesso palla. Sarà dunque questo il copione del match: Sassuolo o Cesena, al campo e al pallone l'ardua sentenza.

La sfida Sassuolo-Cesena sarà visibile in diretta tv su Rai Due. Inoltre, chi non avrà la possibilità di mettersi davanti a una televisione, può collegarsi al sito ufficiale www.raiplay.it e seguire la sfida in diretta streaming video. Per chi non potesse utilizzare questi due metodi, può sempre collegarsi ai canali social delle due società, che aggiorneranno tutti i tifosi su quello che accade in campo. Secondo i bookmakers, i padroni di casa sono favoriti: il segno 1 è infatti a quota 1.48. Il pareggio dei padroni di casa è invece quotato a 4.30, mentre il segno 2 è a quota 6.60. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI SASSUOLO-CESENA: LA PARTITA IN TEMPO REALE - CLICCA QUI PER I RISULTATI DI COPPA ITALIA