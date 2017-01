Video/ Inter-Bologna (3-2 dts): highlights e gol della partita (ottavi Coppa Italia 2016-2017)

VIDEO INTER-BOLOGNA (RISULTATO FINALE 3-2 dts): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (OTTAVI COPPA ITALIA 2016-2017) - Il Bologna complica la vita all'Inter che ha bisogno dei tempi supplementari per strappare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia 2016-2017: al Meazza di Milano i nerazzurri si impongono per 3 a 2 dopo i 120 minuti di gioco. Nel primo tempo, dopo un inizio fin troppo tranquillo, Barbosa chiama al dovere Da Costa che fa buona guardia sul suo palo, al 34' Murillo sblocca la contesa con un gol capolavoro in rovesciata, palla sotto la traversa e niente da fare per l'estremo difensore felsineo. Passano altri cinque minuti e i padroni di casa raddoppiano con Palacio che, innescato da Joao Mario, deposita la palla nell'angolino. Sembra fatta per l'Inter che invece stacca la spina e prima dell'intervallo gli ospiti accorciano le distanze con Dzemaili che approfitta della deviazione di Kondogbia che mette fuori causa Carrizo. Nella ripresa gli uomini di sfiorano il terzo gol con Eder, Palacio e Joao Mario, e dopo non aver chiuso la pratica al 73' Donsah pareggia i conti portando le squadre ai supplementari. Al 98' il subentrante Candreva, con la complicità (involontaria) di Oikonomou sigla il gol decisivo che porta l'Inter al turno successivo dove incontrerà la vincente di Lazio-Inter, col Bologna che esce dal torneo a testa alta dopo aver messo in difficoltà una delle squadre più in forma del momento. Andiamo ora a dare un'occhiata alle statistiche che hanno caratterizzato questo match. Possesso palla: 54% Inter, 46% Bologna; i nerazzurri impongono una supremazia territoriale solamente a tratti. Tiri in porta: 9 Inter, 2 Bologna; stasera i padroni di casa hanno sciupato molto non concretizzando le tanti occasioni da gol (11 per la precisione) create. Falli subiti: 24 Inter, 10 Bologna; molto aggressivi gli ospiti che non si sono fatti intimorire da una squadra reduce da 6 vittorie consecutive tra campionato ed Europa League, e che ha appena allungato la striscia di successi a 7. Palle recuperate: 38 Inter, 26 Bologna; gli uomini di Donadoni dalla rivedere nella fase di gestione della sfera. Gabriel Barbosa ha perso 8 palloni, uno di questi ha portato al momentaneo 1-2 di Dzemaili che ha riaperto una partita che sembrava ormai in ghiaccio.

DICHIARAZIONI - Subito dopo la fine del match il centrocampista dell'Inter, Roberto Gagliardini, ha rilasciato le prime dichiarazioni a caldo davanti ai microfoni e alle telecamere di Rai 2: "Stasera il Bolgona ci ha messo in difficoltà, noi siamo stati ingenui a subire i due gol, dobbiamo stare più attenti in fase difensiva. In ogni caso siamo felici del passaggio del turno e ora pensiamo alla prossima partita di campionato contro il Palermo. Sono felicissimo di giocare nell'Inter, squadra che annovera grandi campioni e tanti talenti. Stasera ho commesso qualche errore di troppo, ma mi sto inserendo benissimo nel gruppo, i compagni mi stanno aiutando tantissimo e anche il mister crede molto in me e non voglio deluderlo".

Le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Rai 2 dal tecnico dell'Inter, Stefano Pioli: "È stata una partita molto bella e combattuta, entrambe le squadre hanno avuto le loro occasioni e noi in particolare per alcuni tratti abbiamo avuto in mano la partita, ma appena molli un centimetro gli avversari ti puniscono. Complimenti ai miei ragazzi che hanno vinto soffrendo e creando parecchio gioco. Dobbiamo continuare a fare un gol in più degli altri, questa è la cosa più importante. In alcune situazioni dobbiamo ancora crescere, lavorando meglio nella cura della fase difensiva perché gli avversari quando arrivano in area di rigore sono sempre pericolosi".

Dopo la gara l'allenatore del Bologna, Roberto Donadoni, è stato intervistato dall'inviato di Rai Sport: "Ce la siamo giocata alla pari, direi che non ci siamo mai tirati indietro. Abbiamo subito i primi due gol in maniera ingenua, poi abbiamo reagito alla grande rimettendo in piedi la partita attraversando una prova da incorniciare. Dispiace per i miei ragazzi che meritavano un altro risultato, rimane la prestazione, la voglia di lottare e di dimostrare la propria bravura con un avversario di prestigioso, basti pensare ai tre cambi operati dall'Inter, con Icardi, Candreva e Brozovic che normalmente sono titolari e la cosa dà ancora prima più valore alla partita disputata dal Bologna. Anche noi sul 2 a 2 abbiamo sfiorato il terzo gol, in certe circostanze conta anche la freddezza e l'esperienza che i miei giocatori non hanno essendo giovani".

