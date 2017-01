Algeria-Tunisia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato (oggi, Coppa d’Africa 2017 girone B)

DIRETTA ALGERIA-TUNISIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA D'AFRICA 2017 GIRONE B) - Algeria-Tunisia, partita diretta dall'arbitro Bernard Camille (Seychelles), è valida per la seconda giornata del girone B della Coppa d'Africa 2017: squadre in campo alle ore 17 di giovedì 19 gennaio presso lo Stade de Franceville. La nazionale dell'Algeria, guidata dal belga Leekens, si è presentata a questa edizione della Coppa d'Africa come una delle mine vaganti del torneo. Grazie alla coppia del Leicester Slimani-Mahrez, quest'ultimo nominato calciatore africano dello scorso anno solare, e ai vari Bentaleb, Ghoulam e Brahimi, la formazione algerina occupa un posto di primo rilievo nei pronostici per la vittoria finale. Nel match inaugurale contro lo Zimbabwe, però, sicuramente tra le formazioni meno quotate per la vittoria finale, l'Algeria non è riuscita ad andare oltre il 2-2 nonostante la doppietta della stella Mahrez. La vittoria diventa dunque d'obbligo contro la Tunisia, uscita sconfitta nel primo match contro il Senegal, per non perdere le chance di ottenere il primo posto del girone.

Le aquile di Cartagine della Tunisia, però, non si perderanno sicuramente d'animo; la situazione instabile e difficoltosa del Paese, inoltre, dovrebbe essere uno stimolo in più per i rappresentanti della nazione a fare qualcosa in più per i colori della Tunisia. Su questo spirito dovrà fare leva il tecnico polacco Kasperczak, che sa di avere una formazione inferiore dal punto di vista tecnico.

Per quanto concerne le probabili formazioni, il tecnico Leekens dovrebbe confermare il modulo 4-2-3-1 con Bensebaini e Belkhiter centrali, Ghoulam e Mandi a confermare il blocco arretrato davanti a M'bolhi. A centrocampo, accanto al titolarissimo Brahimi, potrebbe rivedersi il giovane talento dell'Arsenal Bennacer, mentre Guedioura sarà il trequartista avanzato. In attacco spazio a Guedioura, Mahrez e Slimani, che parte in ballottaggio con Hanni per una maglia da titolare.

Dall'altra parte il tecnico Kasperczak dovrebbe inserire il 4-3-2-1 con Balbouli in porta, Ben Youssef e Abdennour centrali, Nagguez e Maaloul esterni. A centrocampo, nella linea dei mediani, saranno presenti Sassi, Lahmar e Kahlil, con Khazri e Sliti dietro l'unica punta Akaichi. La crescita di una nazionale come l'Algeria, che già in occasione degli ultimi mondiali non aveva sfigurato anche al cospetto della Germania, è simbolo di un calcio che in Africa sta cambiando le sue gerarchie.

Il primato delle classiche Costa d'Avorio e Senegal potrebbe trovare un ostacolo proprio nella formazione di Leekens, che trascinata dalla stella di Mahrez e da alcuni calciatori di indiscusso talento potrebbe arrivare fino in fondo. Il primo passo, però, è ottenere questo primo posto nel girone, che dovrebbe servire a rendere il sorteggio favorevole alla fase successiva; saranno inevitabili alcuni accorgimenti per sistemare la situazione principalmente in difesa, visto che dal centrocampo in su la squadra non sembra accusare difficoltà.

La Tunisia, dal canto suo, proverà a riscattare il K.O. contro il Senegal, conscia che una seconda sconfitta sarebbe uguale alla matematica fine del percorso in questa manifestazione. Alcuni infortuni e le squalifiche di Abdennour e Khazri, che non sono stati agli ordini del tecnico per qualche giornata, hanno sicuramente contribuito a rendere la situazione difficile, ma le carte in regola per giocarsela ci sono.

Rimane favorita l'Algeria, comunque, la cui vittoria è quotata 2,30 da SNAI per il segno 1, mentre i segni X e 2 per il pareggio e la vittoria Tunisia si equivalgono sul 3,10.

Algeria-Tunisia sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports, come tutte le partite di Coppa d'Africa: appuntamento perciò sul canale 204 per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite, con la possibilità di assistere alla gara anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone con la diretta streaming video attivabile grazie all'applicazione Sky Go.