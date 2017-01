Australian Open 2017/ Diretta Fognini-Paire, Errani-Makarova info streaming video e tv, orario delle partite (tennis, oggi 19 gennaio)

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2017: FOGNINI-PAIRE, ERRANI-MAKAROVA INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (TENNIS, OGGI 19 GENNAIO) - Fognini-Paire e Errani-Makarova: solo due i match che interessano gli italiani nella quarta giornata degli Australian Open 2017 (si conclude oggi il secondo turno). In questa porzione dei tabelloni Atp e Wta sono rimasti soltanto Fabio Fognini, che ha colto una bella vittoria contro Feliciano Lopez, e Sara Errani che si è liberata senza troppi problemi di Risa Ozaki; oggi dunque il loro secondo turno.

Entrambi devono riscattare un 2016 al di sotto delle aspettative; la Errani se non altro ha già vissuto il suo - lungo - momento da favola in carriera, per Fabio invece l’esplosione definitiva non è mai arrivata e chissà che il 2017, con il matrimonio alle spalle e un figlio in arrivo, non possa essere il momento giusto. Benoit Paire è un giocatore tignoso, che ha già giocato degli Slam da testa di serie e al primo turno ha battuto il veterano Tommy Haas; oggi per Fognini si preannuncia compito difficile.

Lo sarà ancora di più per Sara, la cui avversaria è la testa di serie numero 30 Ekaterina Makarova: la russa è ben lontana dai picchi raggiunti nel 2014 quando fu semifinalista agli Australian Open, nel singolare ha avuto anche momenti difficili ma di certo resta una giocatrice che, in particolare su queste superfici, ha la potenza necessaria per uscire vincitrice.

In campo maschile ritroveremo Novak Djokovic, impegnato contro l’uzbeko Denis Istomin, e la testa di serie numero 9 Rafa Nadal che è sembrato in buona forma e torna a giocare sfidando una vecchia volpe del circuito come Marcos Baghdatis. In campo anche Milos Raonic: da seguire la partita contro Gilles Muller, il lussemburghese la scorsa settimana ha commosso tutti scoppiando in lacrime dopo aver vinto, a 33 anni, il primo titolo Atp in carriera. Giocherà anche Ivo Karlovic, il numero 1 all-time per ace serviti: sono stati ben 75 quelli nel primo turno contro Zeballos, un match terminato 22-20 al quinto set.

Nel torneo Wta invece prosegue la corsa di Serena Williams verso lo Slam numero 23: l’americana gioca il suo secondo turno contro Lucie Safarova. Pensate a come cambiano le cose: solo un anno e mezzo fa questo match aveva rappresentato la finale del Roland Garros. Tra le altre teste di serie, giocano Dominika Cibulkova contro Su-Wei Hsieh (che ha eliminato la nostra Knapp), la numero 9 Johanna Konta che prova a replicare - almeno - la semifinale giocata qui lo scorso anno (se la vede con Naomi Osaka, attenzione perchè non è un match scontato) e Karolina Pliskova, una che ha le capacità per arrivare fino in fondo (ha giocato la finale degli Us Open lo scorso settembre) e ha in Anna Blinkova, russa di 18 anni, un’avversaria non certo irresistibile (ma in forte ascesa).

Ricordiamo che la diretta tv degli Australian Open 2017 è sui due canali Eurosport ed Eurosport 2; tutti coloro che non fossero in possesso di televisore potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video tramite gli abbonamenti alla pay tv del satellite (con l’applicazione Sky Go) e del digitale terrestre (Premium Play) oppure con Eurosport Player che richiede tuttavia il pagamento di una quota in abbonamento. Non mancate poi di visitare il sito ufficiale del torneo: www.ausopen.com, con le corrispettive pagine sui social network che sono facebook.com/AustralianOpen e, su Twitter, @australianopen.

(Claudio Franceschini)

