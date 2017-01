Diretta / Roma-Sampdoria info streaming video e tv, quote, orario, risultato live e cronaca (Coppa Italia 2017, oggi 19 gennaio)

DIRETTA ROMA-SAMPDORIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (COPPA ITALIA 2017, OGGI RAI 3) - Roma-Sampdoria, diretta dall'arbitro Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo, si gioca giovedì 19 gennaio 2017 alle ore 21.00, e chiuderà ufficialmente il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia che si è dipanato lungo due settimane. Ultima partita con i giallorossi che in campionato finora hanno vinto tutte le partite disputate, pareggiando all'Olimpico solo il match di Europa League contro l'Austria Vienna e perdendo, subendo una cocente eliminazione, il preliminare di Champions League in casa contro il Porto. I passi falsi della Juventus nelle ultime settimane hanno riportato la Roma a un passo dalla vetta in Serie A, seppur per ora con una partita in più disputata rispetto ai bianconeri. Un trend positivo che Luciano Spalletti vuole provare a perseguire puntando al massimo anche in Tim Cup, che potrebbe rivelarsi un fronte importante per i giallorossi per tornare ad alzare un trofeo, eventualità che manca proprio dalla vittoria in Coppa Italia del 2008.

La Sampdoria di Giampaolo si è dimostrata però già cliente difficile per molti grandi in campionato, anche se i blucerchiati hanno iniziato un po' sottotono il nuovo anno. La situazione di classifica, col girone di ritorno appena iniziato, è più che rassicurante per i genovesi che rispetto alla zona retrocessione vantano già ben quattordici punti di vantaggio. Manca però quel pizzico di continuità in più per puntare a qualcosa di superiore rispetto a una tranquilla salvezza, dunque la Coppa Italia potrebbe rappresentare un fronte fondamentale per impreziosire la stagione.

Dopo la sconfitta nello scontro diretto contro la Juventus in campionato, la Roma non ha fallito più un colpo battendo il Chievo in casa prima delle festività natalizie, e soprattutto guadagnandosi sei punti alla ripresa del torneo, nel 2017, espugnando i campi di Genoa e Udinese, per giunta senza mai subire gol. In generale la Roma ha vinto sei delle ultime sette partite in Serie A, tenendo a distanza anche il Napoli terzo e la Lazio quarta, oltre a restare col fiato sul collo della Juventus. La Sampdoria aveva chiuso il 2016 pareggiando a reti bianche in casa contro l'Udinese. Dopo la sosta è arrivata una rocambolesca sconfitta a Napoli per la Samp, maturata nel recupero e tra le polemiche arbitrali. Quindi, un altro zero a zero casalingo, stavolta contro l'Empoli, eroe di giornata il portiere blucerchiato Puggioni che ha evitato la sconfitta ai suoi parando un rigore a Mchelidze.

Roma e Sampdoria si erano ritrovate di fronte per l'ultima volta in Coppa Italia allo Stadio Olimpico il 9 gennaio del 2014, sempre negli ottavi di finale con la stessa formula di questa edizione. Gara unica giocata sul campo dei giallorossi che vinsero e passarono il turno grazie ad una rete realizzata da Torosidis in apertura di match. Quest'anno è stato Francesco Totti all'ultimo secondo a decidere la partita di campionato giocata nella Capitale, fissando il risultato sul tre a due in favore della Roma ai calci di rigore. Al 16 marzo 2015 risale l'ultima vittoria doriana in casa romanista, due a zero con reti di De Silvestri e Muriel, entrambe nella ripresa.

A Roma le due squadre non pareggiano dal 26 settembre del 2012, con Munari che pareggiò il momentaneo vantaggio di Totti. La Sampdoria è reduce da cinque partite ufficiali senza vittoria e non riesce a fare bottino pieno dal 4 dicembre scorso, quando piegò due a zero a Marassi il Torino. In trasferta la squadra di Giampaolo in questa stagione ha vinto una sola partita, il match d'esordio in campionato disputato ad Empoli il 21 agosto scorso, mentre la Roma nelle ultime sedici partite in casa tra campionato e coppe europee ha ottenuto quattordici vittorie, un pari e una sconfitta.

Al di là del turn over che non manca mai in partite come queste, la Roma risulta nettamente favorita, con vittoria giallorossa quotata 1.45 da Betclic, mentre il successo esterno moltiplicherebbe per 8.00, secondo Bwin, quanto scommesso sull'eventuale passaggio ai quarti di finale dei blucerchiati. Paddy Power offre invece a 4.90 la quota per il pareggio, che porterebbe le due squadre alla disputa dei tempi supplementari.

Sarà Rai Tre a trasmettere in chiaro per tutti in diretta tv Roma-Sampdoria, giovedì 19 gennaio 2017 alle ore 21.00, con la diretta streaming video via internet che sarà garantita agli appassionati che si collegheranno sul sito raiplay.it.