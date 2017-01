Diretta/ Rzeszow-Civitanova: info streaming video e tv, orario e risultato live (volley maschile, Champions League, oggi 19 gennaio 2017)

DIRETTA ASSECO RESOVIA RZESZOW-CUCINE LUBE CIVITANOVA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (VOLLEY MASCHILE, CHAMPIONS LEAGUE, OGGI 19 GENNAIO 2017) – Rzeszow-Civitanova, diretta dagli arbitri Rodriguez Jativa e Ovukaè la partita in programma per oggi 19 gennaio 2017 alle ore 20.30 presso RCWS Podpromie in Polonia, valida per la terza giornata della Champions League di volley maschile. La formazione marchigiana torna protagonista nel torneo continentale dopo le alterne fortune finora vissute nella massima serie europea. Civitanova è infatti incappata in una sconfitta nel turno inaugurale con la BR Volley, un 3-1 che è stato poi riscattato dalla netta vittoria con il Liberec, occorsa nel turno successivo. Il team guidato da Gianlorenzo Blengini si propone ora di mettere a posto le cose anche in campo internazionale, dopo aver conseguito l'ennesima vittoria in campionato, ove ha battuto la Kioene Padova sul suo terreno, con un 3-1 che ne ha consolidato il primato.

La gara disputata sul terreno dei patavini ha visto sugli scudi in particolare Tstevan Sokolov e Osmany Juantorena, autori rispettivamente di 18 e 16 punti. Buona anche la prova di Enrico Cester, capace di mettere a referto 10 punti e capitalizzare ogni pallone ricevuto. La Lube ha potuto così permettersi di far riposare Kaliberda, Casadei e Kovar, proprio in vista della gara con la Rzeszow che arriva in Italia forte delle due vittorie ottenute in precedenza, entrambe al tie-break. Gli obiettivi di Civitanova sono naturalmente molto ambiziosi, proprio in considerazione di un organico che sembra fatto apposta per permettere di reggere a due competizioni sfibranti come il campionato e la Champions League.

La squadra polacca vanta un organico composto da molti dei giocatori che negli ultimi anni hanno riportato il volley nazionale a rinnovati fasti, dopo una lunga crisi. Tra i principali punti di forza del team, va ricordato il regista Fabian Drzyzga, uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, cui è affidato il compito di smistare i palloni ai compagni e capire i punti deboli degli avversari. Oltre a lui, vanno menzionati il centrale Piotr Nowakowski, l'opposto Bartosz Kurek e lo schiacciatore Rafal Buszek, tutti partecipanti all'ultima kermesse olimpica disputata a Rio de Janeiro nel corso dell'estate. La formazione della Rzeszow punta naturalmente sulla grande coesione dell'insieme e sull'attenzione ai fondamentali, in particolare ricezione e muro. Proprio grazie ad esse riesce spesso a colmare il gap tecnico con squadre più dotate tecnicamente e dal punto di vista finanziario. L'obiettivo del team polacco è naturalmente quello di conquistare uno dei due posti disponibili per il prossimo turno, anche se sembra difficile immaginare un possibile approdo alla Final Four.

La gara in programma questa sera si presenta naturalmente coi padroni di casa favoriti. La squadra di Blengini dovrà però fare attenzione a non incappare in pericolosi passaggi a vuoto, che potrebbero dare lo spunto all'Asseco per metterla in difficoltà. Tra le possibili chiavi della gara ci potrebbe essere quella rappresentata da Osmany Juantorena, ormai abituato a partite di grande livello internazionale nelle quali la sua capacità di lettura della gara può fare la differenza. Tra gli ospiti saranno da guardare con molta attenzione Kurek, ex che ha lasciato un ottimo ricordo nelle Marche, e il forte centrale Nowakowski, cui sarà affidato il compito di bloccare le schiacciate provenienti dalle bande. La gara potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa al turno successivo e sarà quindi da godere giocata dopo giocata dagli appassionati di volley internazionale.

Ricordiamo infine che la sfida tra Rzeszow e Civitanova sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che ha riservato a tale evento spazio sul palinsesto del proprio canale SkySport 3, disponibile ai soli abbonati al numero 203 del telecomando della tv pay-per-view. Sarà quindi assicurata anche la diretta streaming video dell’incontro tramite l’applicazione SkyGo, riservata ai soli abbonati: consigliamo inoltre che collegarsi al sito ufficiale della competizione all’indirizzo www.cev.lu per rimanere aggiornati sul risultato e le statistiche del match.

