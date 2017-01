Infortunio Lemina/ Juventus News: ko in Coppa d'Africa, problemi alla schiena (oggi 19 gennaio 2017)

INFORTUNIO LEMINA JUVENTUS NEWS: KO IN COPPA D’AFRICA (OGGI 19 GENNAIO 2017) - La Coppa d’Africa 2017 è già finita per Mario Lemina, ma l’infortunio subito dal centrocampista del Gabon fa tremare anche la Juventus che lo aspetta al termine del torneo. Mercoledì pomeriggio Lemina avrebbe dovuto guidare la mediana del suo Gabon nella seconda partita del girone contro il Burkina Faso, ma non è nemmeno sceso in campo; già nel corso del match di esordio aveva dovuto abbandonare le ostilità a causa di una frattura da stress che ne ha compromesso la condizione della schiena. La conferma è arrivata da Jorge Costa: dopo il pareggio per 1-1 contro il Burkina Faso l’allenatore del Gabon, interpellato sulle condizioni di Lemina, ha risposto che “la sua Coppa d’Africa al 98% è finita”. Non si tratta di pre-tattica o cabala (i padroni di casa rischiano l’eliminazione al primo turno): stando a belN Sports il centrocampista della Juventus potrebbe stare fermo per due settimane e dunque, poichè la Coppa d’Africa termina il 5 febbraio, è facile capire come le parole di Jorge Costa si avvicinino alla verità. Per il Gabon sarebbe una tegola: Lemina infatti è uno dei calciatori di livello internazionale nella rosa di una squadra che nelle prime due partite ha fatto tanta fatica, strappando due pareggi (con due gol di Aubameyang) ma ora rischiando di essere fatta fuori qualora non dovesse riuscire a battere il Camerun.

Per la Juventus l’infortunio di Lemina potrebbe avere conseguenze minori: i bianconeri infatti avevano messo in conto di non avere a disposizione il giocatore per tutto il mese di gennaio (la prima fase per il Gabon terminerà comunque domenica 22) e, nel caso i padroni di casa proseguissero la loro corsa ai turni ad eliminazione diretta, anche più a lungo. Due settimane di stop significherebbero veder tornare in campo il giocatore all’incirca all’inizio di febbraio; di fatto, sarebbe come se il Gabon raggiungesse la finale. Chiaramente però i bianconeri sono preoccupati da altro: dal fatto cioè che il problema fisico di Lemina sia più serio del previsto, e soprattutto che possa avere degli strascichi (la schiena è sempre una zona molto delicata). In questo momento i bianconeri hanno il solo Tomas Rincon come ricambio delle mezzali - e Kwadwo Asamoah - e dunque appare ancora più chiaro come la sessione invernale di calciomercato debba essere utilizzata eventualmente per arrivare a un interno di livello internazionale che possa infoltire la mediana per le partite che seguiranno, soprattutto per quando tornerà il doppio appuntamento campionato-Champions League e Massimiliano Allegri avrà bisogno di tutti gli effettivi a sua disposizione.

© Riproduzione Riservata.