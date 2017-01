Probabili formazioni/ Roma-Sampdoria: quote, le ultime novità live (ottavi Coppa Italia, oggi 19 gennaio 2017)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-SAMPDORIA: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Roma-Sampdoria si gioca allo stadio Olimpico, calcio d’inizio alle ore 21 di giovedì 17 gennaio: vale per gli ottavi di Coppa Italia 2016-2017 ed è gara secca, dunque con la possibilità di arrivare ai tempi supplementari e magari anche ai rigori. Una sfida da non perdere tra due squadre che sono piazzate in maniera diversa nella classifica di campionato, ma che senza ombra di dubbio hanno tanto talento nelle loro rose e possono dunque, sulla distanza dei 90 minuti, dare vita a un bello spettacolo come del resto era già stato nella partita di Serie A. Ad arbitrare questa sera allo stadio Olimpico sarà il signor Gianpaolo Calvarese; vediamo dunque in maniera più approfondita le probabili formazioni di Roma-Sampdoria.

ROMA-SAMPDORIA: PRONOSTICO E QUOTE - Per Roma-Sampdoria, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Roma) vale 1,33; il segno X (pareggio) vale 5,25 mentre il segno 2 (vittoria Sampdoria) porta in dote 9,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Sarà una Roma rimaneggiata quella che giocherà la partita di Coppa Italia; una Roma che potremmo vedere con i tre difensori centrali, Manolas favorito su Fazio per comandare il reparto e Rudiger - era squalificato in campionato - sul centrodestra avendo invece in Juan Jesus il difensore speculare. In porta dovrebbe giocare Alisson, mentre a centrocampo i due esterni dovrebbero essere Bruno Peres e Mario Rui: occasione per il terzino ex Empoli, che non si è mai visto ma è rientrato a pieno regime dopo la rottura del legamento crociato. Da qui alla fine della stagione potrà provare a cambiare le gerarchie di Luciano Spalletti; a fare compagnia ai due esterni saranno De Rossi, lui pure al rientro dalla squalifica, e Gerson che dovrebbe sostituire Strootman ed è favorito su Leandro Paredes, per il quale ci sarà un turno di riposo. Costretto a giocare ancora invece Nainggolan, perchè davanti i giocatori a disposizione sono molti meno; sarà El Shaarawy l’altro trequartista, possibile anche che il Faraone si sistemi da prima punta al fianco di Totti, che pare in vantaggio su Edin Dzeko e dunque potrebbe tornare titolare, avendo a disposizione minuti importanti per lasciare ancora una volta il suo indelebile segno sulle sorti della Roma.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA - Anche la Sampdoria apre a qualche modifica della sua formazione, per esempio in difesa potremmo vedere due nuovi esterni: a destra Bereszynski, arrivato con il calciomercato di gennaio, a sinistra Pavlovic che Marco Giampaolo di fatto non ha mai utilizzato in stagione. Resta in piedi anche l'ipotesi dell'ex di giornata Dodò, mentre ci sono ancora dubbi per i due centrali che potrebbero essere Silvestre e Regini ma anche uno tra Palombo e Skriniar. A centrocampo sembra che Cigarini possa avere una chance come playmaker; sulle mezzali possibile maglia da titolare per Edgar Barreto (se la gioca con Djuricic più che con Praet), dall'altra parte invece il polacco Linetty si prepara a essere nuovamente in campo dal primo minuto. Con Bruno Fernandes praticamente certo del posto da trequartista, in attacco sono in quattro per due maglie: quasi certamente ci sarà Quagliarella, l'altra scelta potrebbe ricadere su Schick che nell'ultima partita di Coppa Italia ha segnato una doppietta. Pronto a dare il suo contributo dalla panchina Luis Muriel, che non segna da quasi due mesi.