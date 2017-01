ROMA SAMPDORIA / Streaming video e diretta tv: ecco come vedere la partita

ROMA-SAMPDORIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA? - La diretta streaming video Roma-Sampdoria sarà visibile senza costi: basterà infatti collegarsi con PC o tablet al sito www.raiplay.it e selezionare il canale corretto, che in questo caso è Rai Tre. Gli ottavi di finale di Coppa Italia, come d’altronde l’intera competizione nazionale, sono infatti trasmessi integralmente e in esclusiva in diretta tv dai canali della televisione di stato: questa sera per Roma-Sampdoria l’appuntamento è dunque su Rai Tre, naturalmente disponibile al numero 3 del telecomando. La telecronaca sarà affidata a Stefano Bizzotto, che avrà al suo fianco in qualità di commentatore tecnico l’ex calciatore Roberto Rambaudi. Per le interviste post partita e gli interventi da bordo campo la voce sarà quella di Fabrizio Tumbarello; prima e dopo la partita la Rai garantirà il consueto studio con opinioni, analisi e approfondimenti. La conduttrice sarà Simona Rolandi a partire dalle ore 20.50, presente anche Mario Sconcerti come opinionista. Al termine della partita, ampio post gara all'interno di Zona 11 P.M. su Rai Sport 1 HD con gli ospiti ai microfoni degli inviati.

Entrambe le squadre vantano grande tradizione in Coppa Italia, nella quale hanno scritto pagine di storia: la Roma l’ha vinta ben nove volte, quattro successi per la Sampdoria, che contribuirono a rendere memorabile l’epopea degli anni di Vialli e Mancini. Oggi naturalmente la favorita d’obbligo è la Roma, che può vantare una rosa qualitativamente migliore rispetto a quella della Sampdoria anche in caso di turnover. Inoltre da qualche anno la formula della Coppa Italia prevede che nei turni in gara secca giochi in casa la testa di serie, dunque i giallorossi avranno anche l’ulteriore vantaggio di poter giocare all’Olimpico. Per la Roma inoltre tornare a vincere un trofeo - che manca dalla Coppa Italia del 2008, proprio con Luciano Spalletti in panchina - avrebbe grande importanza e la Coppa Italia è senza dubbio la strada più semplice in tal senso.

Inoltre ieri è arrivata la notizia che il Cesena ha vinto contro il Sassuolo nell’ottavo abbinato a Roma-Sampdoria, la cui vincente dunque affronterà ai quarti i romagnoli. Ulteriore piccolo vantaggio per chi passerà il turno: guai a sottovalutare qualsiasi avversario, ma il Cesena attualmente è diciottesimo in Serie B e se si pensa che gli altri tre quarti saranno (in ordine cronologico) Napoli-Fiorentina, Juventus-Milan e Inter-Lazio si può ben capire che giallorossi o blucerchiati avranno il quarto sulla carta più semplice…

