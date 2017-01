Risultati Coppa Italia 2017/ Livescore e tabellone in diretta: stasera si gioca Roma Sampdoria (ottavi, oggi 19 gennaio)

RISULTATI COPPA ITALIA 2017: LIVESCORE E TABELLONE IN DIRETTA. OGGI ROMA-SAMPDORIA - Siamo finalmente arrivati all’ultima partita negli ottavi di Coppa Italia: conosciamo sette risultati che hanno portato a sette qualificazioni ai quarti di finale, attendiamo di sapere chi tra Roma e Sampdoria, che si sfidano questa sera allo stadio Olimpico (calcio d’inizio alle ore 21) passerà il turno. In palio c’è la sfida al Cesena, che a sorpresa ha battuto il Sassuolo in trasferta rimontando un gol di svantaggio: i romagnoli sono l’unica formazione di Serie B rimasta in corsa, sulle orme di Spezia e Alessandria (i piemontesi dalla Lega Pro) che un anno fa avevano onorato la Coppa Italia. Sono noti tre degli incroci che vivremo ai quarti: Napoli-Fiorentina, Juventus-Milan e Inter-Lazio.

CLICCA QUI PER I RISULTATI DI COPPA ITALIA E IL TABELLONE DEI QUARTI

Sfide nobili: le prime due sono anche riedizioni di finali recenti (rispettivamente 2014 e 2016), in generale troviamo la crème della Serie A attuale che potrebbe essere ancora più completa qualora la Roma dovesse rispettare oggi il fattore campo. A proposito: fino a questo momento soltanto il Cesena di cui sopra ha saputo vincere in trasferta, mentre ai supplementari si è conclusa soltanto Inter-Bologna e nessuna sfida è ancora andata ai calci di rigore; per la partita dell’Olimpico la Roma di Luciano Spalletti (un ex) è ovviamente favorita, ma la Coppa Italia è spesso imprevedibile, soprattutto quando si gioca in gara secca. Dunque non ci resta che attendere il calcio d’inizio di questa partita, al termine della quale potremo srotolare in maniera completa il tabellone dei quarti di finale.

