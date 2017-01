Risultati Coppa d'Africa 2017/ Classifica aggiornata e diretta gol livescore (oggi giovedì 19 gennaio 2017)

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2017: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL, LIVESCORE. OGGI 18 GENNAIO 2017: LE PARTITE DEL GIRONE B - Le emozioni di Coppa d’Africa 2017 proseguono con le partite di giovedì 19 gennaio: è la seconda giornata del girone B. Alle ore 17 si parte con Algeria-Tunisia, alle ore 20 avremo invece Senegal-Zimbabwe. Entrambe le partite si giocano allo Stade de Franceville; al momento la situazione di classifica ci dice che il Senegal guarda tutti dall’alto con una vittoria, Algeria e Zimbabwe hanno un punto mentre il fanalino di coda è la Tunisia. Il derby del Maghreb è molto interessante per storia e tradizione; nella prima giornata l’Algeria, pur fermata clamorosamente dallo Zimbabwe, ha mostrato il solito talento e una spinta offensiva non indifferente, pur essendo troppo legata alla qualità di Riyad Mahrez e sbandando troppo in difesa.

Poca cosa la Tunisia che è candidata all’eliminazione, ma va anche detto che finalmente il Senegal si è mostrato per quello che è realmente, ovvero una nazionale con grande esperienza internazionale e talento diffuso, seria candidata alla vittoria del titolo se riuscirà a confermare il livello di gioco fino in fondo. Nel mezzo sta lo Zimbabwe, una squadra che certamente non è partita con grandi ambizioni - contento già di esserci - ma che quattro giorni fa ha sorprendentemente messo in scacco una nazionale nettamente superiore, sfiorando anche una vittoria che non sarebbe stata demeritata. Quella di oggi è sulla carta la sfida più difficile: superarla vorrebbe dire avere una possibilità in più di prendersi una storia qualificazione ai quarti di finale. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI COPPA D'AFRICA E LA CLASSIFICA